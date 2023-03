Los laxantes podrían aumentar el riesgo de demencia

En los últimos años, son muchos los investigadores que se han centrado en la hipótesis del eje cerebro-intestino. Según estos postulados, que cada vez cuentan con más evidencia científica sólida detrás, existe una relación íntima entre lo que sucede en el intestino y en el sistema nervioso central.

Así, fenómenos como las intolerancias alimentarias, la composición de la microbiota intestinal o ciertos trastornos digestivos podrían tener una influencia determinante en la aparición de ciertos trastornos neurodegenerativos como el alzhéimer o la demencia. Ahora, un nuevo estudio ha relacionado el uso de laxantes sin receta con el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades.

Más riesgo cuantos más tipos de laxante

Tal y como publican los autores en el medio especializado Neurology, el hallazgo parte de datos de participantes de entre 40 y 69 sin historial previo de demencia, extraídos del estudio prospectivo UK Biobank. De estos perfiles, se identificó el uso de laxantes autorreportado en las semanas previas a la colecta de datos y se cruzó con los casos de demencia, alzhéimer o demencia vascular obtenidos a partir de los ingresos hospitalarios y del registro de fallecimientos hasta el año (2020).

Para aumentar la precisión, se ajustaron variables relacionadas tales como las características sociodemográficas, factores del estilo de vida, otras condiciones médicas, historial familiar o medicación regular.

De esta forma, hallaron que el uso regular de laxantes se asociaba con un mayor riesgo de desarrollar demencia más adelante en la vida (con un cociente de riesgo de 1.51, lo que significa que las personas que los empleaban regularmente tenían un riesgo un 51% mayor de desarrollar demencia); las probabilidades se incrementaban en paralelo al número de tipos de laxantes empleados. Cabe señalar que estas asociaciones eran especialmente robustas en los pacientes que usaban varios tipos de laxante o los que usaban laxantes osmóticos.

Aunque los resultados se mantenían al realizar diferentes técnicas analíticas y ajustar las distintas variables, sí que es cierto que el estudio tiene ciertas limitaciones (principalmente debido al carácter autoreportado de los datos sobre el uso de laxantes). Por eso, los autores recomiendan cautela a la hora de interpretarlos y piden que se investigue a través de otras técnicas la relación entre los laxantes y la demencia.

