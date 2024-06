Los cuatro grupos de personas que no deben tomar antibióticos

Los antibióticos son medicamentos cruciales que han revolucionado la medicina moderna, permitiendo tratar infecciones bacterianas y prevenir la transmisión de enfermedades. Sin embargo, el uso excesivo e inapropiado de estos fármacos ha llevado a un aumento alarmante de microbios resistentes a los medicamentos. Esta resistencia bacteriana representa una de las mayores amenazas para la salud global. Es esencial comprender quiénes no deben tomar antibióticos para evitar efectos adversos y contribuir a la lucha contra la resistencia antibiótica.

Carlos Briones, investigador del CSIC y doctor en Ciencias Químicas, ha asegurado a 20minutos que "los antibióticos deben tomarse únicamente cuando sea necesario (por ejemplo, nunca hacerlo frente a infecciones por virus u hongos) y siguiendo exactamente las pautas que nos indiquen los médicos".

¿Qué causa la resistencia a los antibióticos?

La resistencia a los antibióticos ocurre cuando las bacterias cambian de alguna manera que las protege de los efectos del medicamento o limita el acceso de este a las bacterias. Las bacterias pueden multiplicarse y transmitir sus propiedades de resistencia a otras bacterias, lo que agrava el problema. El uso excesivo e inadecuado de antibióticos acelera este proceso, haciendo que las bacterias desarrollen resistencia más rápidamente, según informan desde Mayo Clinic.

Uso excesivo de antibióticos

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente un tercio del uso de antibióticos no es necesario ni apropiado. Los antibióticos solo son efectivos contra infecciones bacterianas, y no deben ser utilizados para tratar infecciones virales como el resfriado común, la gripe o la bronquitis, ya que no solo son ineficaces, sino que también pueden causar efectos secundarios y promover la resistencia bacteriana.

Cuatro grupos de personas que no deben tomar antibióticos

1. Personas con infecciones virales

Hacer una apnea de dos o tres segundos en la respiración es beneficioso en caso de gripe. Getty Images

Las infecciones virales, como el resfriado común, la gripe, la mayoría de los dolores de garganta (excepto los causados por estreptococos), y la mayoría de las bronquitis no se benefician del tratamiento con antibióticos. Tomar antibióticos en estos casos no curará la infección, no evitará que otras personas se enfermen, y no acelerará la recuperación. En cambio, puede causar efectos secundarios innecesarios y promover la resistencia a los antibióticos.

2. Pacientes alérgicos a los antibióticos

Un paciente sufre una erupción cutánea. Dr. Fnu Nutan / VCU Health

Las personas que han tenido reacciones alérgicas a ciertos antibióticos deben evitarlos. Las reacciones alérgicas pueden variar desde erupciones cutáneas leves hasta anafilaxia, una reacción potencialmente mortal. Es crucial que los pacientes informen a sus proveedores de atención médica sobre cualquier historial de alergias a medicamentos antes de que se les receten antibióticos.

3. Mujeres embarazadas y lactantes

Algunos antibióticos pueden no ser seguros para las mujeres embarazadas o que están amamantando. El uso de estos medicamentos en estos casos debe ser cuidadosamente evaluado por un médico para evitar riesgos para el feto o el bebé. Es importante discutir cualquier medicamento con un proveedor de atención médica para garantizar la seguridad tanto de la madre como del niño.

4. Personas con enfermedades hepáticas o renales graves

Un hombre con dolor en los riñones. Getty Images

Las personas con enfermedades graves del hígado o los riñones pueden tener dificultades para metabolizar y excretar los antibióticos, lo que puede llevar a una acumulación del medicamento en el cuerpo y aumentar el riesgo de efectos secundarios tóxicos. En estos casos, la dosificación y la selección de antibióticos deben ser muy cuidadosas y supervisadas por un profesional de la salud.

Efectos de la resistencia a los antibióticos

La resistencia a los antibióticos provoca enfermedades más graves, recuperaciones más largas, estancias hospitalarias más frecuentes o prolongadas, más visitas al proveedor de atención médica y tratamientos más costosos. Por ejemplo, se estima que cada año mueren en España 20.000 personas por infecciones resistentes a tratamiento.

