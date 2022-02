Lo que tienes que saber de Evusheld, el nuevo fármaco para prevenir la covid en las personas que no se pueden vacunar

Las vacunas son la herramienta principal y más eficaz con la que contamos contra la covid, pero debemos tener en cuenta que existen ciertos grupos de personas que por diversos problemas inmunológicos o bien no pueden recibirla o bien no son capaces de desarrollar gracias a ella las defensas necesarias para protegerse eficazmente contra la infección.

Para ellas, ahora, el Ministerio de Sanidad ha aprobado un nuevo fármaco desarrollado por AstraZeneca, el Evusheld, que puede actuar como una barrera, tan necesaria, para evitar los estragos que la enfermedad puede causarles.

¿Qué es el Evusheld?

Evusheld es un tratamiento profiláctico (es decir, no combate la enfermedad como tal sino que protege frente al contagio) a base de una combinación de anticuerpos (concretamente, tixagevimab y cilgavimab) de acción prolongada. En esencia, se trata de una especie de sustituto de la acción del sistema inmunitario frente a los patógenos.

Más en concreto, Evusheld bloquea la adhesión viral y la entrada en células humanas, con lo que logra neutralizar eficazmente el SARS-CoV-2.

Según han demostrado los estudios llevados a cabo para que sea posible la aprobación del fármaco, el Evusheld logra unos niveles de anticuerpos neutralizantes similares a los que tienen las personas que han pasado la covid-19 de manera natural: específicamente, los pacientes elegibles para el tratamiento con Evusheld ven reducido en un 77% su riesgo de desarrollar la covid, en comparación con aquellos que han recibido un placebo. Esta reducción se mantuvo durante al menos seis meses.

¿A quién va destinado?

Por ahora, el Evusheld se implementará clínicamente en España bajo la figura del 'uso compasivo', ya que el Comité de Medicamentos Humanos de la EMA (CHMP) aún no ha emitido una autorización definitiva.

Esto quiere decir que deberá ser recetado a cada paciente tras una evaluación exhaustiva y personalizada de su médico que certifique que cumple con las condiciones requeridas.

En particular, para poder recibir una receta de Evusheld es necesario que exista un compromiso inmunológico moderado o severo, que puede resultar de una condición médica o de un tratamiento con medicamentos inmunosupresores. Es decir, se trata de personas que o bien no pueden recibir la vacuna por tener un historial de reacciones adversas graves o que no pueden crear una respuesta inmune adecuada a la vacuna.

Por ejemplo, quienes hayan recibido trasplantes de órganos sólidos (que posteriormente deben mantener un tratamiento inmunosupresor vitalicio), quienes hayan recibido trasplantes de linfocitos T, las personas inmunodeficientes, las personas infectadas por VIH o quienes estén siendo tratados con dosis altas de corticosteroides.