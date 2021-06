Las consecuencias para el cerebro de dejar las matemáticas en la adolescencia

Un equipo de investigadores ha descubierto que las personas con edad superior a los 16 años que dejan de estudiar matemáticas muestran una reducción de una sustancia química cerebral que es fundamental para el desarrollo cognitivo. Este estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que la cantidad de dicha sustancia predice con éxito el rendimiento cognitivo 19 meses después.

Para llevar a cabo este estudio participaron un total de 133 estudiantes con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años que fueron sometidos a un análisis para comprobar si las concentraciones de neurotransmisores en el cerebro de una persona adolescente podrían clasificar si un estudiante carece o no de educación matemática.

¿Cuál es el papel de las matematicas en el cerebro?

Analizar el papel de las matemáticas en el desarrollo cerebral y cognitivo en la adolescencia es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que un gran porcentaje de estudiantes en todo el mundo han tenido un acceso limitado o prácticamente nulo a la educación durante la emergencia sanitaria del coronavirus.

Se asocia a una reducción de una sustancia clave para funciones como el razonamiento o el aprendizaje.

En este sentido, los investigadores descubrieron que no estudiar matemáticas se asociaba a una "disminución de la concentración de ácido γ-aminobutírico (GABA) dentro de la circunvolución frontal media (MFG)", una zona estratégica del cerebro para llevar a cabo funciones importantes como el razonamiento lógico, la memoria o el aprendizaje.

Asimismo, el estudio reveló que MFG GABA "no solo clasifica si un adolescente está estudiando matemáticas o no, sino que también predice los cambios en el razonamiento matemático 19 meses después", añaden.

¿Cuáles son las consecuencias?

"La adolescencia es un periodo importante de la vida que se asocia a importantes cambios cerebrales y cognitivos. Lamentablemente, la posibilidad de dejar de estudiar matemáticas a esta edad parece provo-car una brecha entre los adolescentes que abandonan su educación matemática en comparación con los que la continúan", señala el profesor de neurociencia cognitiva de la Universidad de Oxford y autor del estudio, Roi Cohen Kadosh, en declaraciones recogidas por Infosalus.

Se desconoce "cómo se puede prevenir esta disparidad y sus implicaciones a largo plazo".

Así, todavía se desconoce "cómo se puede prevenir esta disparidad y sus implicaciones a largo plazo", añade el experto, pero se deben "investigar posibles alternativas, como el entrenamiento en lógica y razonamiento".

Los hallazgos de este estudio sugieren que existe un efecto recíproco entre el desarrollo del cerebro y la educación, y muestran los efectos negativos de una falta específica de educación en la adolescencia sobre la plasticidad del cerebro y las funciones cognitivas.