La acupresión, una alternativa menos invasiva a la acupuntura para tratar trastornos del sueño en pacientes con cáncer

Los pacientes con cáncer tienen una tasa de incidencia de trastornos del sueño muy superior a la de la población general, en parte debido a los efectos secundarios de algunos tratamientos muy agresivos como son la quimioterapia o la radioterapia. En algunos casos, por desgracia, los tratamientos farmacológicos habituales pueden no ser muy efectivos para estas personas o no pueden mantenerse mucho en el tiempo.

Por ello, los científicos han ido buscando otras estrategias complementarias, como la terapia cognitivo-conductual o las técnicas de higiene del sueño. Incluso, se ha propuesto que la acupuntura podría ayudar a algunos pacientes.

Presión mecánica en lugar de agujas

Ahora, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Hong Kong, la Universidad politécnica de Hong Kong (ambas en china), la Universidad Médica de Taipei (Taiwan) y la Universidad de Medicina Integrativa de Virginia (Estados Unidos) y publicado en el medio revisado por pares Worldviews on Evidence-Based Nursing concluye que hay otra técnica, similar pero menos invasiva que la acupuntura, que podría emplearse como terapia complementaria para mejorar los trastornos del sueño en pacientes de cáncer: la acupresión. Ambas son terapias alternativas que en ningún caso deben sustituir a los tratamientos avalados científicamente.

La acupresión se basa en el mismo principio que la acupuntura (originalmente, la acupuntura partía de ideas de la medicina tradicional china como los 'meridianos' del cuerpo o la 'energía vital'; en tiempos recientes, sus defensores han sustituido estos conceptos por otros de carácter más científico) pero sustituye las agujas que emplea esta última por mera presión mecánica.

El trabajo en cuestión es una revisión de la literatura y un meta-análisis de 24 ensayos aleatorizados que incluyen, en conjunto, datos de 2.002 pacientes. La evidencia sobre la eficacia de la técnica, como sucede con la acupuntura, no es concluyente, con algunos estudios arrojando un resultado positivo y otros descartando que sea más eficaz que el placebo.

Sin efectos secundarios

Así, la aparente ventaja de la acupresión estaría en que, mientras que la acupuntura tiene una tasa de efectos secundarios muy baja, en la acupresión es prácticamente inexistente.

Por ello, sugieren los autores, aquellos pacientes que deseen complementar sus terapias para tratar los trastornos del sueño con métodos alternativos pueden optar por la acupresión para una mayor seguridad.

Hay que recordar que en la actualidad la acupuntura no es una técnica que cuente con respaldo científico, e incluso está clasificada como pseudoterapia en algunos países. Sin embargo, en términos generales se trata de un procedimiento seguro con muy baja incidencia de efectos secundarios relevantes, por lo que en ciertos lugares se permite su uso como complemento de los enfoques médicos habituales.

Referencias

Denise Shuk Ting Cheung, Xinyi Xu et al. Invasive or noninvasive? A systematic review and network meta-analysis of acupuncture and acupressure to treat sleep disturbance in cancer patients. Worldviews on evidence-based nursing (2022). DOI: 10.1111/wvn.12617