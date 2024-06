Qué es la glándula pineal y cómo activarla para dormir mejor por las noches

Existen herramientas que podemos aplicar a nuestro día a día para dormir mejor por las noches; como realizar cambios en nuestra alimentación, practicar determinados ejercicios y establecer rutinas adecuadas antes de ir a la cama. De hecho, es posible educar a nuestro cerebro para activar la glándula pineal y generar así niveles elevados de melatonina que nos ayudan a descansar placenteramente, protegen la salud física y mental, y nos facilitan la ejecución de tareas cotidianas.

¿Por qué es importante el descanso?

Además de aportarnos la energía necesaria para rendir en las actividades de la vida diaria, el descanso nos aporta un buen estado de salud, tanto física como mental.

A la hora de dormir es tan importante la calidad de sueño, como la cantidad. Un adulto debe dormir al menos siete horas por la noche. Tener un descanso de calidad nos ayuda a tener mejores reflejos, ser más creativos, resolutivos, contar con un mayor número de defensas, etc

Durante las horas de sueño el organismo trabaja para llevar a cabo las funciones cerebrales correctamente. Así mismo, en edades tempranas el sueño favorece el desarrollo y el crecimiento.

Por tanto sufrir deficiencia de sueño, independientemente de la edad, afecta muy negativamente al estado de salud. La falta de sueño incrementa el riesgo de obesidad, depresión y enfermedades del corazón.

¿Qué es la glándula pineal?

También conocida como la glándula del sueño o epífisis, la glándula pineal es la encargada de producir melatonina, la hormona responsable de regular los ciclos del sueño. Favorece el buen funcionamiento del organismo en general, realiza funciones antioxidantes. Su actividad es esencial para gozar de buena salud.

Además, la glándula pineal contribuye a la formación de los huesos, las funciones reproductivas y la asimilación de fármacos.

Este órgano está ubicado en el centro del cerebro, entre la frente y la nuca, a la altura de las cejas. Es del tamaño de un guisante y tiene forma de piña.

La debilidad muscular o los cambios repentinos en la visión pueden ser indicativos de que puede existir alguna patología que afecta a la glándula pineal, por lo que es necesario acudir a un neurólogo ante este tipo de síntomas.

Cada uno de nosotros podemos activar y estimular la glándula pineal mediante actividades y rutinas.

Tres maneras eficaces de activar la glándula pineal

Practicar yoga regularmente: El yoga es una actividad ideal para favorecer la activación de la glándula pineal. Realizar esta actividad dos y tres veces por semana nos ayuda a mejorar nuestro estado de salud general. Existen diferentes técnicas, y es posible adaptar los ejercicios a multitud de condiciones físicas y circunstancias individuales.

Diferentes investigaciones apuntan que el yoga activa múltiples zonas cerebrales, y especialmente la glándula pituitaria y la pineal. Esto ocurre al realizar posturas concretas e incorporar técnicas de respiración en la práctica. Practicando yoga mejoramos significativamente la calidad del sueño, además de mejorar la condición física y reducir el estrés y la ansiedad.

La meditación: Aunque parece sencillo, sentarnos a meditar y alcanzar un estado de relajación profunda en el que nuestra atención plena esté en enfocada en las respiraciones y la percepción de nuestro propio cuerpo, es algo que cuesta alcanzar, en parte quizá por el ritmo tan acelerado de la vida hoy en día.

La meditación es una poderosa herramienta para activar la glándula pineal, renovar la energía y conseguir visualizar las eventualidades de la vida cotidiana desde un punto de vista más positivo.

Aunque la meditación tiene un efecto positivo a cualquier hora del día, si la intención es regular nuestros ciclos de sueño, es aconsejable realizarla antes de ir a dormir.

Gracias a esta práctica nos sentimos más relajados, nuestro descanso mejora, la memoria y la atención se ejercitan; así como, la salud mental se ve favorecida notablemente.

Establecer una rutina de descanso: Está demostrado que la producción de melatonina aumenta con las horas de poca luz. Para que nuestros ciclos de sueño no se vean alterados dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos es conveniente establecer una rutina antes de irnos a dormir.

Para ello es fundamental que la habitación en la que vayamos a dormir tenga la temperatura e iluminación adecuadas; además, es importante eliminar cualquier ruido visual que pueda interferir en nuestro descanso, así como dejar de utilizar dispositivos electrónicos hasta dos horas antes de la hora prevista para ir a dormir.

Un baño o ducha caliente, tomar una infusión o dedicar unos minutos de lectura pueden ser acciones que contribuyan a establecer esta rutina nocturna y facilitar la activación de la glándula pineal.

