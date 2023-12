Gaslighting: todo lo que hay detrás de esta sutil forma de abuso emocional en las relaciones de pareja

Recuerdas algo con mucha claridad, pero tu pareja insiste en que eso no sucedió de esa manera. Al cabo de un rato, comienzas a cuestionarte tu propia memoria; al fin y al cabo, lo defiende con mucha seguridad. La escena se repite relativamente a menudo, y al final terminas cuestionándote si, quizás, tiendes a 'inventarte' las cosas.

Más o menos este sería un guion clásico de lo que llamamos gaslighting o luz de gas: un sutil método de manipulación emocional que aparece frecuentemente en relaciones de pareja abusivas (si bien no podemos decir que sea exclusivo de éstas). No sólo eso: son varios los expertos que argumentan que este fenómeno, que hemos empezado a estudiar en tiempos recientes principalmente desde los campos de la psicología y la sociología, jugaría un papel importante en la materialización de muchas de las formas históricas de discriminación entre seres humanos.

Qué es y qué tipos hay

En última instancia, el término se refiere a negar los sentimientos, emociones, recuerdos, capacidades, conocimientos etc. de la víctima con el objetivo de horadar su seguridad, su confianza en sí misma e incluso su salud mental

Según indica el portal de noticias sobre salud Medical News Today, algunas técnicas comunes de gaslighting incluyen:

'Countering': La persona abusiva cuestiona los recuerdos de la víctima sobre eventos, aunque estos sean correctos.

La persona abusiva cuestiona los recuerdos de la víctima sobre eventos, aunque estos sean correctos. 'Withholding': Fingir no entender algo o negarse a escuchar.

Fingir no entender algo o negarse a escuchar. Olvidar: Fingir haber olvidado algo o negar que algo haya sucedido.

Fingir haber olvidado algo o negar que algo haya sucedido. Trivializar: La persona abusiva minimiza los sentimientos de la víctima, haciéndolos parecer poco importantes o irracionales.

La persona abusiva minimiza los sentimientos de la víctima, haciéndolos parecer poco importantes o irracionales. 'Diverting': La persona abusiva cambia de tema, o se enfoca en la credibilidad de lo que alguien dice en lugar de en el contenido de lo que se dice.

Cabe señalar que en las relaciones abusivas, el gaslighting suele darse de manera gradual. Inicialmente, el perpetrador no parece abusivo; los signos van apareciendo poco a poco, de modo casi imperceptible para la víctima, hasta que son generalizados y frecuentes.

De dónde procede el término

El término gaslighting nace como referencia a la obra de teatro Gas Light del dramaturgo británico Patrick Hamilton, estrenada en el año 1938 y trasladada a la gran pantalla dos veces en los años siguientes: una sólo en 1940 (pertinentemente, con el título modificado a una sola palabra, Gaslight) por Thorold Dickinson y otra en 1944 por George Cukor (con Ingrid Bergman como protagonista).

El drama de Hamilton versa sobre un matrimonio abusivo, en el que el marido (Jack) conduce lentamente a la locura a su esposa (Bella) con su comportamiento. La pareja acaba de mudarse a un edificio en el que una rica mujer fue asesinada; Jack comienza entonces a abandonar la casa por las noches, sin decirle a Bella a dónde va, y se dirige en secreto al apartamento de la difunta en busca de sus joyas. Notablemente, al encender las luces de gas con tal fin provoca cambios en la intensidad de la iluminación del resto del edificio y al ser preguntado por ellos por Bella le asegura que se los está imaginando.

Sea como sea, hay que tener en cuenta que gaslighting es un coloquialismo, y no un término científico, a pesar de que organismos como la Asociación Americana de Psicología (APA) lo recogen en sus diccionarios y especialmente en años recientes ha ido apareciendo ocasionalmente en la literatura clínica o sociológica.

Una técnica común a todas las discriminaciones

Por ejemplo, en 1979 un artículo publicado por la revista académica Journal of the American Psychoanalytic Association sobre el abuso infantil empleó la palabra para referirse a los esfuerzos conscientes destinados a cambiar la personalidad de la víctima. Cabe apuntar, no obstante, que el psicoanálisis es una corriente muy cuestionada a día de hoy en el ámbito de la psicología clínica.

Incluso, en el año 1988 el medio científico Contemporary Family Therapy publicó una investigación sobre el impacto psicológico en las mujeres de la caracterización errónea de sus reacciones y de ciertas actitudes estereotípicas que desprecian a aquellas esposas cuyos maridos han sido infieles.

Sin embargo, quizás la exploración del concepto más importante recientemente es la publicada por la autora Paige L. Sweet en la revista American Sociological Review (y desgranada en el medio Scientific American), en el que afirma que el gaslighting "tiene raíz en las desigualdades sociales, incluyendo el género, y se ejecuta en las relaciones íntimas con orientadas por el poder".

Según esta visión, mediante el gaslighting los abusadores "movilizan estereotipos de género; vulnerabilidades estructurales ligadas a la raza, la nacionalidad y la sexualidad; y desigualdades institucionales con el fin de erosionar su realidad". Estas tácticas, dice la autora, tienen género en cuanto se basan en la asociación de feminidad con irracionalidad.

Cómo afecta a la salud el gaslighting

En cualquier caso, el gaslighting tiene un claro impacto sobre la salud de quien lo sufre. De nuevo según Medical News Today, con el paso del tiempo la persona afectada puede sentir que no puede confiar en sí misma o incluso que padece un trastorno de salud mental.

Como consecuencia, pueden aparecer síntomas de ansiedad o síntomas depresivos; aislamiento social e incluso traumas psicológicos que pueden perdurar una vez que la situación se resuelva.

Según indica una revisión de la literatura al respecto publicada en la revista académica Personal Relationships, a la hora de tratar el gaslighting las propias supervivientes destacan que uno de los puntos fundamentales es la separación del abusador. Igualmente, se subrayan la priorización de las relaciones más saludables y la participación en actividades con significado para la víctima.

En todos los casos en los que pensemos que estamos en una relación abusiva, se recomienda buscar apoyo. Existen recursos por parte de las administraciones para las víctimas de maltrato físico o emocional, y la atención psicológica profesional puede ayudar a descartar las dudas sembradas y a reparar las consecuencias de conductas como el gaslighting. Finalmente, la ayuda de seres queridos y amigos, incluso tras un período de distanciamiento o aislamiento social provocado por la situación de abuso, puede jugar un papel clave en la recuperación de la víctima de maltrato.

Referencias

Rachel Nall et al. What are the long-term effects of gaslighting? Medical News Today (2020). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/long-term-effects-of-gaslighting#gaslighting-examples el 30 de noviembre de 2023.

APA Dictionary of Psychology. gaslight. Consultado online en https://dictionary.apa.org/gaslight el 30 de noviembre de 2023.

Leonard L Shengold. Child Abuse and Deprivation: Soul Murder. Journal of the American Psychoanalytic Association (1979). DOI:

https://doi.org/10.1177/00030651790270030

Gertrude Zemon Grass & William C. Nichols. Gaslighting: A marital syndrome. Contemporary family Therapy (1988). DOI: https://doi.org/10.1007/BF00922429

Paige L. Sweet. The Sociology of Gaslighting. American Sociological Review (2019). DOI: 10.1177/0003122419874843

Paige L. Sweet. How Gaslighting Manipulates Reality. Scientific American (2022). Consultado online en https://www.scientificamerican.com/article/how-gaslighting-manipulates-reality/ el 30 de noviembre de 2023.

Willis Klein; Sherry Li; Suzanne Wood. A qualitative analysis of gaslighting in romantic relationships. Personal Relationships (2023). DOI: https://doi.org/10.1111/pere.12510

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.