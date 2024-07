Esto dice sobre ti el tipo y el número de deposiciones: del estreñimiento a la diarrea

Un reciente estudio publicado en Cell Reports Medicine ha revelado una conexión crucial entre la frecuencia de las deposiciones y la salud general de las personas. Este estudio, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Washington, destaca cómo la regularidad y la consistencia de las evacuaciones intestinales pueden ofrecer indicios importantes sobre el bienestar físico de una persona, incluso antes de que se presenten síntomas de enfermedades crónicas.

La relación entre la frecuencia de las deposiciones y la microbiota intestinal

La frecuencia de las deposiciones (FDM) afecta directamente a la microbiota intestinal y está relacionada con enfermedades como la enfermedad renal crónica (ERC) y la demencia.

Investigaciones anteriores ya habían demostrado que el estreñimiento está asociado con un cambio en el ecosistema de la fermentación de la fibra y la producción de ácidos grasos de cadena corta, hacia una fermentación proteica y una producción de toxinas más perjudiciales.

En este nuevo estudio, se analizaron datos multiómicos de adultos generalmente sanos para examinar cómo la FDM afecta sus fenotipos moleculares en un contexto previo a la enfermedad.

Impacto de la frecuencia de las deposiciones en la salud

Los resultados muestran abundancias diferenciales de géneros microbianos intestinales, metabolitos sanguíneos y variación en los factores de estilo de vida en las distintas categorías de FDM.

Estas diferencias se relacionan con la inflamación, la salud cardíaca, la función hepática y la función renal. En particular, el análisis de mediación causal indica que la asociación entre una FDM más baja y una función renal reducida está mediada parcialmente por la toxina de origen microbiano 3-indoxil sulfato (3-IS).

Este hallazgo sugiere que la acumulación de toxinas derivadas de la microbiota asociadas con una FDM anormal puede preceder al daño orgánico y ser una impulsora de enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento.

Clasificación de la frecuencia de las deposiciones

El estreñimiento a menudo es el resultado de una peristalsis deficiente Getty Images/iStockphoto

El estudio clasifica la FDM en cuatro grupos:

Estreñimiento: una o dos evacuaciones por semana.

Baja normalidad: de tres a seis por semana.

Alta normalidad: una a tres por día.

Diarrea: tres o más deposiciones acuosas por día.

Implicaciones del estreñimiento y la diarrea

El estreñimiento está asociado con una mayor diversidad alfa del microbioma intestinal, enriquecimiento de metabolitos urinarios derivados de microbios que son hepatotóxicos o nefrotóxicos, y un mayor riesgo de varias afecciones médicas crónicas, incluidos trastornos neurodegenerativos y ERC. De hecho, el estreñimiento es un factor de riesgo conocido para la gravedad de la ERC y la progresión hacia la enfermedad renal terminal.

Por otro lado, una FDM anormalmente alta, como la diarrea, se ha asociado con una menor diversidad alfa del microbioma intestinal, inflamación, mayor susceptibilidad a patógenos entéricos y una peor salud general. "Lo que encontramos es que incluso en personas sanas que están estreñidas, hay un aumento de estas toxinas en el torrente sanguíneo", dice Sean Gibbons, uno de los autores del estudio.

Factores que influyen en la frecuencia de las deposiciones

El estudio también analizó posibles asociaciones entre la FDM y covariables relevantes como género, edad, índice de masa corporal (IMC), niveles plasmáticos de lipoproteínas de baja densidad (LDL), niveles plasmáticos de proteína C reactiva (PCR), niveles plasmáticos de hemoglobina A1c (A1C) y los componentes principales de la ascendencia genética. Los resultados indicaron que las mujeres, las personas de mayor edad y aquellas con IMC más bajos tendieron a informar FDM más bajos.

Consejos para una frecuencia de deposiciones saludable

Verduras variadas Getty Images

Para mantener una frecuencia de deposiciones saludable, los expertos sugieren:

Consumir una dieta rica en fibra: Incluir frutas, verduras, legumbres y cereales integrales en la dieta diaria ayuda a mantener las heces suaves y facilita su paso por el intestino.

Mantenerse hidratado: Beber suficiente agua a lo largo del día es esencial para evitar el estreñimiento y mantener una buena salud digestiva.

Hacer ejercicio regularmente: La actividad física estimula el movimiento intestinal. Incorporar al menos 30 minutos de ejercicio moderado, como caminar, nadar o andar en bicicleta, en la rutina diaria.

Correr en compañía puede hacer que mejores tu resistencia Getty Images

Establecer una rutina: Intentar ir al baño a la misma hora todos los días, preferiblemente después de las comidas, puede ayudar a entrenar al cuerpo para evacuar con regularidad.

Escuchar al cuerpo: No ignorar la necesidad de ir al baño. Retrasar la evacuación intestinal puede provocar estreñimiento y otros problemas digestivos.

Este estudio enfatiza la importancia de no ignorar los cambios en los hábitos intestinales, ya que pueden ser una señal de alerta temprana de condiciones subyacentes.

