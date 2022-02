Fracturas, deformaciones, compresión de nervios... Estos son los dolorosos síntomas de la enfermedad de Paget

Aunque podamos pensar que siempre somos los mismos, la realidad es que nuestro cuerpo está constantemente renovándose y reemplazando nuestros tejidos. Y eso incluye también los huesos.

Por desgracia, existe un misterioso trastorno que interfiere en este proceso, provocando serios problemas como fracturas y deformaciones. Se trata de la enfermedad de Paget.

¿Qué es la enfermedad de Paget y cuáles son sus causas?

La enfermedad de Paget es una patología ósea que acelera la generación de nuevo tejido óseo. Sin embargo, esta anomalía provoca que los huesos nuevos no se estructuren normalmente y sean más débiles, lo que puede provocar dolor, deformidades y mayor riesgo de fracturas.

El riesgo de padecerla aumenta con la edad y si existen antecedentes familiares del trastorno; sin embargo, por razones desconocidas, en los últimos años los casos parecen ir disminuyendo, en paralelo a su gravedad.

Las causas son desconocidas, pero se baraja una posible combinación de factores ambientales y genéticos. Por ejemplo, se han identificado varios genes que podrían estar implicados, y algunos científicos creen que podría estar relacionada con haber sufrido una enfermedad vírica ósea, si bien esta hipótesis es controvertida.

Si se sabe que existen factores que aumentan el riesgo de padecerla, como la edad (las personas mayores de 50 tienen más probabilidades), el sexo (los hombres son más vulnerables a ella), la procedencia (es más común en personas con ascendencia inglesa, escocesa, centroeuropea y griega, y especialmente poco común en las de ascendencia escandinava o asiática).

¿Cuáles son sus síntomas?

La mayoría de personas con la enfermedad de Paget no llegan a presentar síntomas: cuando aparecen, el más común es simplemente el dolor óseo; y en casos más raros, dependen de la zona del cuerpo afectada.

Así, en la cabeza, el crecimiento excesivo del hueso puede conllevar pérdida de audición; en la columna vertebral, puede comprimir nervios y provocar dolor o entumecimiento de una extremidad; y, en las piernas, cambios posturales y artrosis.

En los casos graves, puede causar con el tiempo deformidades, incrementar el riesgo de fractura, causar insuficiencia cardíaca (el corazón puede tener dificultades para bombear sangre a la parte del cuerpo afectada) y cáncer óseo (en un 1% de los casos).

¿Cómo se trata?

Cuando no hay síntomas y no afecta a ninguna zona comprometida del cuerpo es común no requerir tratamiento de ninguna clase. En cambio, si empiezan a aparecer signos evidentes o supone riesgo neurológico, se pueden administrar medicamentos para la osteoporosis (bisfosfonatos), que por lo general se toleran bien y no provocan efectos secundarios significativos. En caso de intolerancia, la calcitonina puede dar buenos tresultados.

En instancias particularmente graves, puede ser necesario recurrir a estrategias quirúrgicas, por ejemplo para ayudar en la curación de fracturas, reemplazar articulaciones dañadas, abordar deformaciones y reducir la presión sobre los nervios.