Qué son los fitofármacos y qué pueden hacer por tu salud: un experto nos da las claves

Desde la antigüedad, las plantas han sido una fuente fundamental de alimento para el ser humano, así como remedio para muchas enfermedades. A través de los años, la ciencia y el continuo avance en las tecnologías han permitido demostrar la eficacia de los principios activos, identificar el conjunto de las moléculas activas y útiles de las plantas para establecer la dosis y forma de administración más apropiada para los pacientes.

Gracias a disciplinas como la fitoterapia, se pueden extraer beneficios de ingredientes de origen natural para incorporarlos a determinados fármacos, y conseguir mejorar de esta manera la calidad de vida de los pacientes.

Desde este diario hemos entrevistado al doctor Luis Herrera, director médico de Schwabe Farma Ibérica, todo un experto en el poder medicinal de las plantas, para descubrir qué es eso de la fitoterapia, los fitofármacos y su verdadera efectividad en el ser humano.

¿Qué son los fitofármacos y cuál es su función en los pacientes?

Los fitofármacos son medicamentos creados a base de extractos de plantas medicinales, utilizados con fines terapéuticos para aliviar síntomas, prevenir enfermedades o restablecer la salud de los pacientes.

Los fitofármacos necesitan los mismos estándares de calidad que cualquier medicamento. EP

Este tipo de fármacos contienen principios activos procedentes de las plantas u otros materiales de origen vegetal, y son utilizados en tratamientos de enfermedades respiratorias, cardíacas, digestivas, urinarias, nerviosas e inmunitarias.

"A los fitofármacos se les exigen los mismos estándares de calidad que a cualquier medicamento de síntesis, teniendo que garantizar que la composición de los mismos es similar en todos los lotes", empieza explicando el experto.

Además, este tipo de medicamentos "tienen la obligación de presentar estudios que garanticen su eficacia y seguridad y, por otro lado, ser evaluados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para poder comercializarse como medicamento con indicaciones terapéuticas específicas. Esto se traduce en que sólo se pueden vender en farmacias, como cualquier otro medicamento".

¿Cómo se utilizan los fitofármacos? Manual de uso

Al tratarse de medicamentos, los fitofármacos disponen de una ficha técnica para los profesionales sanitarios y de un prospecto para los pacientes donde se definen las indicaciones aprobadas para su utilización, así como la forma de administración y también las potenciales reacciones adversas e interacciones con otros medicamentos.

Los fitofármacos tienen una posología para surtir efecto, igual que los medicamentos 'tradicionales'. Getty Images

"Es importante leer con detenimiento la información contenida en estos documentos para obtener el efecto deseado y evitar los problemas de toxicidad e interacciones que puedan tener como cualquier otro medicamento".

Tanto para el tratamiento con fitofármacos como para el tratamiento con fármacos de síntesis química, 'los tradicionales' digamos, es fundamental la adherencia al tratamiento. "Muchos de los fitofármacos disponibles en el mercado no tienen un efecto inmediato y por lo tanto hay que tomarlos durante varios días para poder notar la mejoría del proceso a tratar. Es fundamental seguir las instrucciones de administración reflejadas en el prospecto".

Así se extraen los beneficios de las plantas para crear fármacos

La fabricación de fitofármacos implica la extracción de sustancias activas o compuestos de interés terapéutico de plantas medicinales o la destilación de aceites esenciales, que pueden ser utilizados en diversas formas farmacéuticas como comprimidos, capsulas, gotas o jarabes.

Algunos fitofármacos se elaboran extrayendo los aceites esenciales de las plantas medicinales. Pexels

La calidad de los fitofármacos es de suma importancia, ya que "hay que garantizar que la composición de un fitofármaco específico sea siempre la misma y homogénea, en todos los lotes, para de esta forma poder conseguir el efecto buscado y demostrado en los ensayos clínicos".

Un punto clave en este apartado es la denominada estandarización de los procesos de fabricación. Aunque se trate de extractos procedentes de la misma planta, la composición final va a ser distinta. Así pues, cada uno de ellos no puede ser comparado con los demás, y los resultados de los ensayos clínicos no pueden tampoco ser extrapolados de unos extractos a otros.

A diferencia de la fabricación de los medicamentos de síntesis química, la fabricación de fitofármacos requiere además del conocimiento y control de diversos factores que pueden influir en la composición y calidad de los productos finales, como los factores climáticos y las técnicas de extracción y procesamiento.

En resumen, la fabricación de fitofármacos implica la extracción, destilación y procesamiento de compuestos activos de plantas medicinales, con el objetivo de producir productos seguros, eficaces y de alta calidad, que puedan ser utilizados en diversas formas farmacéuticas para el tratamiento de diversos procesos patológicos.

¿En qué tipo de patologías son efectivos los fitofármacos?

Los fitofármacos están indicados para una amplia variedad de enfermedades, tanto agudas como crónicas. Se utilizan principalmente para el tratamiento de enfermedades respiratorias, trastornos circulatorios, salud mental, y problemas digestivos.

Los medicamentos de origen natural tienen muchas aplicaciones en la salud digestiva. Getty Images

En nuestros laboratorios, sin ir más lejos, "se han desarrollado fitofármacos para el tratamiento de pacientes con deterioro cognitivo (Tebofortán), mejorando las funciones cognitivas y los trastornos de conducta asociados; y otro para el tratamiento de los síntomas digestivos como dolor abdominal, hinchazón o saciedad precoz (Gastropan)", añade el doctor Herrera.

Los fitofármacos pueden tener contraindicaciones

Como cualquier medicamento, "estos preparados a base de extractos de plantas pueden tener contraindicaciones. Eso sí, los efectos secundarios dependerán del fitofármaco concreto al que nos estemos refiriendo. En cualquier caso, como contraindicaciones generales, estos fármacos no deben usarse cuando haya alguna sospecha de alergia a alguno de los componentes".

Los fitofármacos pueden tener contraindicaciones como cualquier medicamento. Eduardo Parra / Europa Press

Otra premisa a tener en cuenta para no tomar fitofármacos "se refiere a cuando se haya descrito alguna interacción farmacológica o en casos de lactancia o embarazo, ya que en estas poblaciones no se suelen hacer ensayos clínicos para no poner en riesgo al feto o al recién nacido".

A modo de conclusión, el doctor Luis Herrera quiere apuntar a la importancia en el proceso de fabricación por controlar desde las plantaciones (en las que está prohibido utilizar pesticidas), hasta el producto terminado, incluyendo todo el desarrollo clínico de los mismos, que demuestren su eficacia y seguridad.

