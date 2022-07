“Hasta un 40% de los pacientes con diabetes no se toma bien la medicación”

En España hay cerca de 6 millones de personas con diabetes. La gran mayoría de ellas pacientes con diabetes tipo 2 y una cuarta para con tratamiento con insulina. Para defender sus necesidades, la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo de Abbott, ha presentado el documento “De lo global a lo local”, 10 medidas concretas que, según los pacientes, mejorarían mucho el abordaje de estos pacientes.

Fernando de la Torre, miembro de la Junta Directiva de FEDE y presidente de la Federación de Diabetes de la Comunidad Valenciana (FEDICOVA), nos explica el porqué de estas medidas y qué se debería hacer para que las personas con diabetes estuvieran mejor atendidas en nuestro país.

A menudo identificamos los tratamientos con insulina con pacientes con diabetes tipo 1, pero también hay gran número de personas con tipo 2 ‘insulinizadas’. ¿Se las tiene menos en cuenta?Desde las asociaciones de pacientes vemos que, en general, las personas con diabetes tipo 2 están más desatendidas. En la mayoría de los casos, no tienen acceso a programas educativos específicos de prevención ni a la tecnología. Y se sigue el mismo patrón con quienes necesitan insulina en su día a día. A pesar de que hay personas con diabetes tipo 2 que necesitan tratamiento con múltiples dosis de insulina, estas reciben una peor atención y no tienen los mismos recursos para hacer una buena gestión de su condición. Una de las causas de esta discriminación es la falta de concienciación en torno a las dificultades y las necesidades especiales que tienen estas personas y que son muchas veces desconocidas incluso por parte de los profesionales sanitarios implicados en su manejo.

El perfil y la realidad de las necesidades de las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas son muy heterogéneos. ¿Qué tipos de pacientes nos encontramos?De entrada, aunque se relaciona la diabetes tipo 2 con una edad avanzada, y es cierto que un porcentaje importante son personas de mayor edad, también han sido diagnosticadas personas jóvenes, con hijos o en proceso de tenerlos, en los inicios de su trayectoria profesional, etc. Perfiles con menores comorbilidades, pero con una vida más activa que requiere una adecuada gestión de los niveles de glucosa para no sentir que la diabetes condiciona su día a día.

Al mismo tiempo, hay factores individuales como el lugar de residencia, la capacidad económica o el equipo médico que realiza el seguimiento de la diabetes que también condicionan el abordaje esta condición.

A pesar de ello, sí que encontramos características comunes entre todos, que destacan por cómo pueden afectar a la calidad de vida. En este sentido, las personas con diabetes tipo 2 tienen más riesgo de desarrollar complicaciones a largo plazo. Además, son quienes requieren más recursos sanitarios, una atención más especializada, una mayor monitorización y más ingresos hospitalarios, al no contar con formación adecuada para el buen control de su diabetes.