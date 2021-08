El sexo siempre ha estado rodeado de mitos y tabúes sobre los que muy pocos se atreven a hablar con claridad y naturalidad a pesar de ser uno de los factores más importantes tanto en la vida de las parejas como a nivel íntimo y personal.

Conocerse a uno mismo y conocer los gustos y preferencias de nuestra pareja sexual es más importante de lo que creemos a pesar de que en raras ocasiones nos sentamos a hablar de sexo abiertamente, ya sea por pudor o por vergüenza.

Entre todo este halo de misterio y tabú que rodea las prácticas sexuales existen, por supuesto, infinitos mitos que es probable que no hayas resuelto aún por miedo a preguntar.

Mito 1: Los hombres tiene más necesidad sexual que las mujeres

Se trata de una creencia popular arraigada a lo largo de los años por cuestiones sociales que nada tiene que ver con la realidad. A pesar de que la testosterona puede aumentar el deseo sexual, no debemos olvidar que todos los seres humanos poseemos testosterona y estrógenos en cantidades variables, por lo que el deseo sexual no es una cuestión de géneros.

Mito 2: El tamaño del pene importa

Los centímetros del pene no son determinantes para sentir más o menos placer, ya que la sensibilidad tanto en la vagina como en el ano no se encuentra en un punto muy profundo, por lo que no es relevante tener un gran tamaño.

Mito 3: Sin penetración no hay plenitud

Hay quienes consideran que sin penetración no hay sexo. Pero nada más lejos de la realidad. Hay quienes alcanzan el orgasmo con sexo oral, masturbación o cualquier otro preliminar antes que con la penetración.

Mito 4: No se pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo

Nada más lejos de la realidad. Se puede y se debe mantener relaciones sexuales durante el embarazo, ya que en ningún momento el feto correrá ningún riesgo ya que se encuentra protegido por el líquido amniótico.

Mito 5: Los hombres tienen ganas siempre

Ni los hombres tienen ganas siempre ni las mujeres tienen ganas siempre. Existen muchos factores que afectan en las ganas de mantener relaciones sexuales, como el estado de ánimo o el estado físico, factores que nada tienen que ver con el género de la persona.

Mito 6: Los afrodisíacos aumenta el deseo sexual

Existen sustancias como las drogas o el alcohol que puede perjudicar la respuesta sexual, al igual que existen otras que al favorecer la circulación y por lo tanto aumentan el placer, pero actualmente no está comprobado que exista ninguna sustancia que aumente el deseo sexual.

Mito 7: SI no tienes orgasmos durante la penetración tienes un problema



En el caso de las mujeres, para alcanzar el orgasmo muchas necesitan estimulación clitoriana, por lo que, en ciertas posturas donde solo existe penetración, no son capaces de alcanzar el orgasmo.