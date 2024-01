Estas son las claves para mantener tu piel joven, según los expertos de Harvard

Dicen que la edad no perdona; es inevitable que nuestro organismo experimente cambios con el paso del tiempo que, en algunos casos, son visibles. No obstante, sí que es cierto que el envejecimiento no se produce a la misma velocidad en todas las personas, y el estilo de vida juega un papel fundamental en ello.

Donde quizás es más visible el transcurrir de los años es en nuestra piel. La piel se seca, se vuelve más fina y pierde parte de su elasticidad y resiliencia; es natural buscar métodos para ralentizar este proceso en lo posible. Pues bien, tal y como explican los expertos de la universidad estadounidense Harvard, la clave muchas veces no está en productos milagrosos sino más bien en la adopción de una serie de hábitos saludables destinados a cuidar nuestra piel.

Los ocho trucos de Harvard

Así pues, los ocho hábitos que consideran claves estos autores son las siguientes:

Protege tu piel del sol: la exposición al sol envejece la piel de manera prematura y contribuye a la aparición de arrugas finas y manchas, además de incrementar el riesgo de padecer cánceres de piel. Por ello, afirman estos expertos, uno de los mejores productos que podemos emplear para cuidar la piel es una crema solar con un factor 30 o superior. Date duchas y baños cortos: una ducha corta, de unos cinco minutos, mantiene la piel hidratada. Por el contrario, permanecer bajo el agua más de diez minutos tiene un efecto paradójico por el comienza a filtrarse la humedad. Baja la temperatura: el agua caliente despoja a la piel de sus aceites naturales. Por ello, la mejor fórmula es tratar de mantener la temperatura lo bastante caliente como para que resulte cómoda, pero sin pasarse. Hidratar la piel: nada más salir de la ducha, estos expertos recomiendan aplicar una capa de crema hidratante para sellar la humedad en la piel. Los ingredientes claves son la dimeticona, la glicerina o el ácido hialurónico. Manténlo suave: al usar limpiadores, es mejor evitar aquellos con fragancias fuertes o con alcohol, ya que pueden secar la piel. Igualmente, se debe tener cuidado con los productos antiedad con componentes como retinoides o alfa hidroáxidos, ya que incrementan la irritación. Usa humidificador: Cuando haga frío, podrías beneficiarte de usar un humidificador para añadir humedad al aire de tu casa. Usa guantes: La piel de las manos también se seca, especialmente en invierno. En estas condiciones, los guantes las protegen del mal tiempo. No fumes: Además de provocar cáncer y muchas otras enfermedades, fumar reduce el flujo sanguíneo y puede desencadenar la aparición de arrugas prematuras.

Hacer ejercicio y llevar una dieta saludable

Además de ello, existe una serie de evidencias científicas que apuntan a que otros hábitos saludables también se traducen en un mejor estado de la piel y en un envejecimiento más lento de la misma.

Por ejemplo, el año pasado una investigación publicada en la revista especializada Nature Scientific Reports concluyó que el ejercicio físico, y más concretamente el entrenamiento de resistencia, rejuvenece la piel al reducir los factores inflamatorios circulantes y mejorar las matrices extracelulares dermales debido a un incremento en la producción de biglicano.

De un modo similar, un trabajo recientemente publicado en el medio científico Frontiers in Aging apunta a que la salud del microbioma, y por tanto varios factores de la dieta, son determinantes en la aparición de los signos visibles del envejecimiento.

En conjunto, todas estas evidencias vienen a señalar que, más que en el uso de diferentes productos antiedad, el verdadero secreto para retrasar la aparición de signos de envejecimiento yace más bien en una vida sana: en alimentarse adecuadamente, protegerse frente a la radiación ultravioleta, mantener una hidratación correcta y hacer deporte.



