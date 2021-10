¿Es normal que se caiga más pelo en otoño? ¿Cuándo hay que preocuparse?

El cabello, como cualquier otro tejido del cuerpo, se renueva, y no hace de manera lineal durante todo el año. Por eso, en determinadas épocas del año, notamos que el cabello se nos cae más que otras. Esta época, suele coincidir con el comienzo del otoño y durar unos dos o tres meses, como afirma el Dr. Antonio Clemente, dermatólogo en la clínica Clemente y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), “más que caída de cabello, a mí me gusta hablar de recambio, para que la gente no se asuste. Y es que cualquier pelo sano, que no tenga ninguna patología, pasa por distintas fases, una fase de crecimiento y una fase de caída en la que se cae un pelo para generar uno nuevo. Esto, en algunos animales ocurre de golpe, pero en el ser humano ocurre a lo largo de todo el año, pero dentro de que se está renovando siempre, hay determinadas épocas del año en las que el pelo se produce un recambio un poco más intensivo”.

En cada persona, esta época puede variar, pero es cierto que es más habitual “al final del verano-principios de otoño suele ser una de ellas, y también en común que sea la primavera”. Que esto ocurra no es, por tanto, patológico, sino que forma parte del proceso natural de renovación del cabello, por eso, no debemos alarmarnos, a priori, si nos encontramos un aumento considerable de pelos en el cepillo, la almohada o en el desagüe de la ducha. Además, por mucho que se intente buscar una explicación, en realidad no hay, como explica Clemente, “ningún motivo científico por el que el pelo se caiga más en otoño”.

¿Qué es un efluvio telógeno?

Aunque está cifra depende de muchos factores, los dermatólogos consideran normal que se desprendan unos 100 cabellos al día, más en las épocas de mayor renovación del cabello. Esta caída, en principio, apenas sería perceptible, porque lo normal es ver cabellos deprendidos cuando nos peinamos o nos duchamos. Si vemos más, es cuando deberíamos alertarnos, “como nadie se va a poner a contar pelos, los dermatólogos decimos que tenemos que fijarnos en un mechón de pelo. Si al coger un mechón pequeño de pelo se desprende un pelo o dos, es normal. Si son más, ya podría haber lo que conocemos como efluvio telógeno”, es decir, que podría ser patológico, sobre todo si se prolonga más allá de dos o tres meses. “Si el aumento de la caída se frena a los dos o tres meses, no sería preocupante, porque lo que llamamos una caída estacional suele durar ese tiempo. En este caso, no haría falta hacer ningún tratamiento”.

Si este efluvio telógeno es más prolongado, sí deberíamos consultar a un dermatólogo, que buscará las causas y prescribirá un tratamiento para frenar la caída, “las causas más comunes de los efluvios telegénicos son el estrés psíquico, el estrés físico (haber pasado alguna enfermedad), la falta de hierro -especialmente en las mujeres-, las carencias nutricionales o el postparto. Por ejemplo, a causa del coronavirus, hemos visto muchos más episodios de efluvios telegénicos debido, por un lado, al estrés psicológico causado por la situación y, por otro, a la infección en sí, pues mucha de la gente que lo pasa tiene a los dos o tres meses una caída de cabello importante”, explica.

En estos casos, además de corregir las causas, se prescriben fármacos probados científicamente como eficaces para alargar la fase de crecimiento del cabello, como el “minoxidil (oral o tópico) y el plasma rico en plaquetas. El resto de cosas que venden, como ampollitas, vitaminas, champús, etc., no tienen evidencia científica”, advierte Clemente.

Entonces, ¿qué hacemos ante la caída del cabello en otoño? Pues, según el doctor Clemente, no hay que hacer nada a no ser que se alargue más de tres meses, por mucho que nos tiente la publicidad, “cualquier producto para frenar la caída del pelo tarda en hacer efecto dos o tres meses, que es lo suele durar la caída estacional. Es decir, que si nos hemos comprado unas píldoras, unas ampollas… y la caída de frena a los tres meses, seguramente no sea por el efecto de estos productos, sino porque se ha frenado de manera natural”, advierte.

¿Cuándo consultar a un dermatólogo?

Hay muchos tipos de alopecias distintas, por lo que más allá de los efluvios telogénicos de los que hablábamos, que requerirán de tratamiento si se alargan en el tiempo, el Dr. Antonio Clemente nos recomienda acudir a un profesional en cuanto veamos “alteraciones en el cuero cabelludo, porque existen más de 100 tipos de alopecia y podríamos estar ante una alopecia de otro tipo. También, si vemos que disminuye la densidad capilar, algo que ocurre, por ejemplo, con la alopecia androgénica, que es la más común y que se produce una muerte del folículo piloso”.

Además, también tenemos que tener en cuenta que, tanto a los hombres como a las mujeres, el cabello cambia con la edad. Además de la típica alopecia masculina, el cabello de las mujeres sufre cambios especialmente en la menopausia, cuando la pérdida hormonal acorta la fase de crecimiento del cabello y lo vuelve más fino.