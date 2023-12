Un estudio señala que existe un medicamento más recomendado que el ibuprofeno para los episodios de migrañas

Según datos de la Sociedad Española de Neurología, en España, las personas que tienen migraña crónica se estiman en 1,5 millones y experimentan dolor de cabeza 15 o más días al mes. Hallar la manera de reducir este dolor para poder llevar una vida lo más normal posible sin dejar que el dolor les limite en su calidad de vida, hace que tengan que recurrir a medicamentos como el ibuprofeno, uno de los más empleados para tratar este tipo de dolencias.

Sin embargo, cada vez somos más conscientes de que un consumo excesivo de ibuprofeno no es bueno para la salud y tiene una gran cantidad de efectos secundarios, como problemas estomacales, provocando irritación y úlceras. Además, un estudio ha descubierto que no es el medicamento más eficaz para tratar las migrañas, algo que podría ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes las padecen.

Migraña: medicamentos más eficaces que el ibuprofeno

Neurology, la revista médica de la Academia Americana de Neurología, ha publicado un estudio elaborado a partir de datos que han ido recogiendo a lo largo de los últimos seis años. A través de una aplicación han estudiado a más de 300.000 personas que padecen migraña y ellos han ido introduciendo datos sobre la frecuencia, las causas y también la medicación que les resultaba más efectiva a la hora de aliviar el dolor que provoca esta enfermedad. Los investigadores analizaron 25 medicamentos entre siete clases de fármacos.

El estudio ha llegado a la conclusión de que no solo hay medicamentos que resultan más eficaces que el ibuprofeno a la hora de reducir el dolor provocado por las migrañas, también que son de tres clases: los triptanes, el cornezuelo de centeno y los antieméticos. Analizando los medicamentos en concreto, los tres principales son el eletriptán, el zolmitriptán y el sumatriptán.

Los participantes en el estudio señalaron que el ibuprofeno era eficaz el 42% de las veces; por su parte, el eletriptán, les resultaba útil el 78 % de las veces, el zolmitriptán el 74 % de las veces y el sumatriptán fue útil el 72 % de las veces.

"Para las personas cuyos medicamentos para la migraña aguda no les funcionan, nuestra esperanza es que este estudio demuestre que existen muchas alternativas que funcionan para la migraña, y alentamos a las personas a hablar con sus médicos sobre cómo tratar esta afección dolorosa y debilitante", dijo una de las autoras del estudio, Chia-Chun Chiang, de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología.

También a tenor de los resultados se abre la posibilidad de emplear los triptanes para el tratamiento de la migraña más habitualmente, en lugar de reservarlos para ataques graves.

Causas, síntomas y tratamiento para las migrañas

Las migrañas son un tipo de dolor de cabeza que causa dolores moderados e intensos, que puede ser pulsante o vibrante. Puede tener otros síntomas, como náuseas y debilidad, y puede despertar sensibilidad a la luz o al sonido. A menudo afecta solo a un lado de la cabeza.

Las migrañas pasan por cuatro etapas, aunque no siempre se pasa por todas. La primera es la fase prodrómica, que comienza hasta 24 horas antes y puede manifestarse con cambios de humor, bostezos o retención de líquidos. La segunda se denomina aura, una fase en la que se pueden ver luces intermitentes o líneas zigzagueantes. La tercera es la fase del dolor de cabeza y la cuarta es la fase postdrómica, en la que es posible sentirse agotado y débil.

Las causas exactas no se conocen, pero se cree que podría estar causada por actividad cerebral anormal y desencadenarse por múltiples factores, entre los que se incluyen las situaciones de estrés y ansiedad, los cambios hormonales, ruidos y olores fuertes, algunos medicamentos, un exceso de sueño o su poca cantidad, cambios en el clima, tabaco o cafeína. También algunos alimentos, como el chocolate, el queso o el alcohol.

No hay una cura específica para las migrañas, el tratamiento se enfoca en aliviar los síntomas y evitar nuevas crisis, identificando los factores detonantes. Consultar con un profesional médico es esencial para poder conocer la enfermedad y tratarla con la medicación adecuada de ser necesario.

