Este es el elixir de la eterna juventud de Brad Pitt: el motivo por el que no envejece a sus casi 60 años

El que fuera protagonista de la película 'El curioso caso de Benjamin Button', Brad Pitt, parece haber encontrado el elixir de la vida como pasara en el papel en el que interpretaba a un hombre que nacería con el cuerpo de 80 años que con el transcurso va rejuveneciendo. El que fuera pareja de Jennifer Aniston, y posteriormente esposo de Angelina Joly, reapareció el pasado domingo, 16 de julio, en el Campeonato de Wimbledon para ver jugar la final entre el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz. En esta ocasión el actor estadounidense, como suele ser habitual en él, colapsó todas las miradas de los fotógrafos, aunque por una razón diferente: el buen aspecto físico que lucía a sus casi 60 años.

No cabe duda de que llegados a este punto, la cuestión no es otra que saber el porqué no envejece. Pues bien, la razón podría estar detrás de su propia línea de cremas antiedad elaborados con las uvas de Chateau Miraval, desarrollada tanto para mujeres como para hombres. Su nombre: Le Domaine. Quizá esta fruto formado por los racimos de la vid, con propiedades para combatir el envejecimiento prematuro de la piel. Quizás les suene porque son de la finca en la Provenza Francesa. Exacto, la que se compró en 2008 junto a Angelina Jolie y en la que se dieron el 'sí, quiero' pero que, por avatares de la vida, ahora luchan por su titularidad propia en los tribunales.

Durante la presentación de su línea de cosméticos, el nominado cuatro veces a los Premios Oscar, confesó que "los hombres necesitamos más ayuda para aprender a tratarnos la piel, es por ello que hemos buscado un olor muy neutro, muy fresco y muy sutil". Según contó el intérprete, considerado durante décadas uno de los hombres más atractivos del mundo, estas uvas son, precisamente, el ingrediente que marca diferencia en sus cosméticos, pues cuentan con amplios beneficios antioxidantes. Además, la firma es 100% sostenible, esto es, los botes son recargables y las tapas están hechas con madera de barricas de vino.

Las uvas, un poderoso alimento antienvejecimiento



Bajo la premisa de que "todo lo que sobra o se desecha se convierte en alimento para otra cosa. Este sistema circular es la inspiración para Le Domaine", el también escultor, confiesa en su página web cuáles son los beneficios del poder antioxidante de las uvas. El ingrediente de este alimento marca la diferencia en sus cosméticos. Es más, dos de sus moléculas, pendientes de patente, son: GSM10, basada en más de 10 años de investigación y que ha demostrado ser un gran antioxidante, y PROGR3, que son la base de todos los productos.

"Está indicada para luchar contra los signos visibles del envejecimiento de la piel y destaca por su poder antioxidante, hidratante, antiarrugas, antifatiga e iluminador". Esta línea vegana se centra en un serum, una crema densa, una crema fluida y un limpiador. Ahora bien, acceder a ellas no es precisamente barato, ya que sus precios van desde los 80 hasta los 385 dólares. Asimismo, la inspiración de la firma está centrada en el sistema circular de la naturaleza: "Imitar los ciclos orgánicos de la naturaleza, todo lo que sobra o se desecha se convierte en alimento para otra cosa", subraya.

El actor de 'Ocean Eleven' comenzó en 2012 a restaurar la finca de la Provenza y a cultivar las vides de la finca de la mano de la familia Perrin, renombrados viticultores. Tras el champán Côtes de Provence, y el vino ha llegado esta nueva aventura empresarial en la que de nuevo, se ha aliado a los Perrin.