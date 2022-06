El síntoma que predice una peor salud mental después de una experiencia traumática

Una de las principales causas de los problemas de salud mental más severos es la vivencia de experiencias traumáticas. Sin embargo, no todas las personas que pasan por estos acontecimientos desarrollan trastornos posteriores.

Un mecanismo defensivo... con un precio

A día de hoy, es mucho lo que continúa siendo un misterio sobre los traumas psicológicos y el modo en el que la mente humana lidia con ellos. No obstante, hallazgos recientes parecen indicar que hay algunas pistas que podrían indicarnos el riesgo que padece un determinado individuo de desarrollar problemas de salud mental como consecuencia de los mismos.

Así, un estudio publicado en la revista científica American Journal of Psychiatry por investigadores del Hospital McLean (Estados Unidos) ha concluido que las personas que experimentan disociación tras una experiencia traumática tienen mayor riesgo de desarrollar posteriormente una serie de trastornos psiquiátricos (trastorno de estrés post-traumático, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, dolor físico y dificultades sociales) que quienes no muestran este síntoma.

La disociación hace referencia a una variedad de experiencias que se caracterizan en conjunto por un 'distanciamiento' de la realidad, la propia identidad, la propia experiencia o la percepción del entorno.

Tal y como subrayan los autores del trabajo, la disociación sirve de ayuda a algunas personas para lidiar con la experiencia, ya que proporciona una cierta distancia psicológica. De hecho, en muchos casos se considera que es un mecanismo defensivo; no obstante, parece ser que conlleva un cierto precio.

Actividad cerebral anormal

Para llegar a esa conclusión, los investigadores tomaron datos del estudio AURORA (Advancing Understanding of RecOvery afteR traumA, en español "Avanzando en el entendimiento de la recuperación tras el truama". En total, estos datos correspondían a 1.464 adultos tratados en 22 unidades de emergencias de los estados Unidos que reportaron haber padecido una forma severa de disociación conocida como desrealización, por la que la persona afectada siente que lo que le rodea no es real, como si perteneciese a un sueño. A 145 de estas personas se les practicaron procedimientos de neuroimagen mientras completaban una tarea de carácter emocional.

Tres meses después de los ingresos, se recogieron reportes de estrés post traumático, depresión, dolor, síntomas ansiosos y deterioro funcional.

Con esta metodología, hallaron que quienes habían experimentado desrealización tras la experiencia traumática tenían mayor riesgo de desarrollar los trastornos mencionados, incluso teniendo en cuenta otros factores como los síntomas al principio del estudio o las historias de experiencias traumáticas previas en la infancia.

De hecho, la desrealización se correspondía con una alteración de la actividad cerebral en determinadas regiones cerebrales, según arrojó el estudio de las imágenes neurológicas.

Una herramienta preventiva

Para los autores del estudio, esto subraya la importancia de identificar a aquellos pacientes que experimentan síntomas disociativos tras experiencias potencialmente traumáticas, ya que estas personas de riesgo podrían beneficiarse de intervenciones tempranas.

Así, consideran que la disociación puede constituir un marcador psicológico y fisiológico de un peor pronóstico psiquiátrico, y que su correspondencia neuronal puede incluso ser en el futuro un objetivo para tratamientos preventivos frente al síndrome de estrés postraumático.

Referencias

Lauren AM et al. Persistent Dissociation and Its neural Correlates in Predicting Outcomes After Trauma Exposure. The American Journal of Psychiatry. Publicado online el 22/06/2022