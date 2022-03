El síndrome que provoca que el 40% de los cuidadores mueran antes que los enfermos de los que se ocupan

El aumento de la esperanza de vida, en muchos países del mundo, no se ha visto correspondido con una mejora de la calidad de vida en la vejez. Unido a ello, el envejecimiento de la población en muchos países desarrollados ha aumentado la proporción de las personas que viven con patologías crónicas incapacitantes, por las que necesitan cuidados permanentes.

Estas circunstancias, por supuesto, generan un gran dolor en las personas que las viven. Sin embargo, a menudo no es fácil ver que pueden pasar también una gran factura a la persona encargada de los cuidados, especialmente cuando esta no es profesional y cuando no cuenta con los recursos adecuados para hacer frente a tal tarea.

350 millones de pacientes dependientes en el mundo

Tal y como explican desde la plataforma ANA, un servicio online de la empresa mexicana Paz Mental dedicado a proporcionar soporte a cuidadores y familiares de personas con patologías crónicas o degenerativas, "el mundo está envejeciendo y no existen suficientes cuidadores preparados para atender a una población cada vez más numerosa. Existe un 50% de probabilidades de que el total de la población mundial tenga algún tipo de demencia; actualmente existen 350 millones de pacientes dependientes en el mundo, cifra que se prevé que se triplique en 2050".

En esta situación, sucede que un 40% de los cuidadores pueden llegar a morir cinco años antes que el enfermo, debido principalmente a diversas patologías con un común denominador: un riesgo aumentado por los altos niveles de estrés a los que estas personas se ven sometidas.

A menudo, estas personas no cuentan con los conocimientos ni los recursos adecuados para hacer frente a la tarea; tienen una implicación emocional considerable en la tarea, no tienen límites horarios y no reciben retribución por los cuidados que proporcionan. Todos estos factores aumentan la vulnerabilidad del cuidador, que puede verse aislado de su entorno e incapaz de atender sus propias necesidades

¿Es posible prevenirlo?

Prevenir el síndrome del cuidador puede ser complicado, dada la naturaleza no escogida de la situación, y especialmente cuando existe una limitación en los medios materiales disponibles para la persona afectada y para el enfermo crónico. Por ello, la mejor herramienta depende de las autoridades: la puesta en marcha de políticas sanitarias capaces de proporcionar cuidados adecuados a cada enfermo y asistencia a sus familiares.

Por su parte, el cuidador debe intentar, en la medida de lo posible, pedir ayuda en los cuidados cuando sea necesaria y esté disponible; buscar espacios propios que le permitan desarrollar su propia identidad más allá de la tarea de los cuidados; y ser capaz de identificar los signos del estrés propio para poder buscar la asistencia médica o psicológica que pueda requerir.