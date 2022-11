El nuevo efecto secundario del paracetamol que afecta a la toma de decisiones, según un estudio

El paracetamol es el analgésico más consumido en todo el mundo, por su perfil relativamente seguro y su gran eficacia frente a dolores leves a moderados. Sin embargo, como sucede con todos los fármacos, no esta libre de efectos secundarios adversos.

Efectos psicológicos del paracetamol

Un estudio publicado en el medio científico Social Cognitive and Affective Neuroscience desveló en 2020 una nueva e insólita reacción adversa asociada al consumo de paracetamol: incrementa la asunción de riesgos en la toma de decisiones.

Este trabajo, así, se añade a un creciente volumen de investigación que viene señalando que los efectos del paracetamol en la reducción del dolor también se extienden a varios procesos psicológicos, disminuyendo por ejemplo la susceptibilidad de las personas a ver heridos sus sentimientos, la empatía o incluso perjudicando algunas funciones cognitivas.

De la misma manera, estos autores sugieren que la habilidad afectiva de las personas para percibir y evaluar los riesgos puede verse perjudicada cuando toman paracetamol. Aunque los efectos pueden ser leves, dicen, son sin duda significativos, teniendo en cuenta que se trata del ingrediente más empleado en medicamentos en países como Estados Unidos.

Mayor tolerancia al riesgo

Para llegar a esta conclusión, los investigadores realizaron una serie de experimentos con 500 estudiantes universitarios en los que compararon cómo una dosis de 1 mg (la máxima recomendada para un adulto) influía en su asunción de riesgos en comparación con un placebo, asignando cada opción aleatoriamente a dos grupos diferentes.

Aquellos que habían recibido el fármaco tomaron significativamente más riesgos, mientras que el grupo del placebo se mostró significativamente más cauteloso y conservador.

El mecanismo psicológico concreto detrás de este efecto no esta claro, y debe ser estudiado en mayor profundidad, señalan. Una posible explicación está en la reducción de la ansiedad intuida en otros trabajos, ya que podría significar que quienes usan paracetamol presentan menos anticipación ante las posibles consecuencias negativas de los actos.

Referencias

