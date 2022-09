El método para hacer frente a los pensamientos y sentimientos dolorosos de forma efectiva

Entre otros fenómenos fascinantes, la era de internet nos ha traído 'El Juego'. Su premisa es muy sencilla: el objetivo es no pensar en el propio juego, y hacerlo significa una derrota.

Es fácil ver que, una vez que se conoce su única regla, es extremadamente complicado y que esforzarse en evitar pensar en 'El Juego' suele lograr justo el efecto contrario. Algo similar sucede con los pensamientos negativos: tratar de evitarlos suele conducir a pensar aún más en ellos.

Dejar de forcejear

En base a esto, el médico de familia y formador de ACT británico Russ Harris ofrece en su libro La trampa de la felicidad una técnica para evitar de verdad esos pensamientos y sentimientos dolorosos.

Concretamente, Harris explica que "forcejear" contra los pensamientos negativos a menudo es comparable a luchar para salir de unas arenas movedizas: cuanto más lo intentamos, más nos hundimos. El problema está en que hacer esto, resistirse para salir de las arenas movedizas, es algo intuitivo.

Por eso, esta técnica consiste justo en lo contrario: es preciso vencer ese instinto primordial de luchar contra ese pensamiento o sentimiento que nos hace daño y, en su lugar, abrirnos a él y darle espacio. Hacer esto, dice el experto, permite que nos centremos mucho más en las actividades que estamos realizando y que disfrutemos más plenamente de ellas.

Pensamientos con contenido útil

Según el médico, "la investigación no deja lugar a dudas: cuando respondemos así a nuestros pensamientos y sentimientos, los síntomas se reducen. Los niveles de ansiedad caen en picado, los niveles de estrés disminuyen; los síntomas de la depresión se reducen; e incluso el dolor físico causado por enfermedades como el síndrome de dolor crónico disminuye".

A esto, además, se añade otro beneficio de no luchar contra estos pensamientos: que a menudo "contienen información útil. [...] Nos pueden advertir de problemas de los que debemos ocuparnos, nos proporcionan evaluaciones sobre la vida que nos ayudan a reconocer si lo que hacemos nos funciona o no. No podemos usar esta valiosa información de forma eficaz si estamos ocupados forcejeando con estas experiencias internas, pero sí podemos hacerlo una vez detenemos el forcejeo", tal y como expresa Harris.

Referencias

Russ Harris. La trampa de la felicidad. Planeta (2007). ISBN: 9781922539199.