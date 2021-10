El cáncer de mama también afecta a los hombres: así son sus síntomas

Aunque muchas personas piensan que el cáncer de mama sólo afecta a las mujeres, lo cierto es que en algunos casos más raros también se desarrolla en los hombres.

El cáncer de mama masculino es un tipo raro de cáncer que aparece en el tejido mamario de los varones, especialmente (pero no exclusivamente) en edades avanzadas. Como con todos los demás tumores, consiste en la replicación descontrolada de algunas células, que provoca crecimientos patológicos en el tejido afectado.

Distintos tipos

La razón de que sea mucho menos frecuente en los hombres de lo que lo es en las mujeres es que los primeros, a partir de la adolescencia, poseen mucha menor cantidad de tejido mamario que las segundas.

En cualquier caso, este se compone de glándulas productoras de leche (lóbulos), conductos que la llevan hasta los pezones y grasa.

En función de ello, el cáncer de mama, tanto en los hombres como en las mujeres, puede ser un carcinoma ductal (cuando comienza en los conductos, es claramente el más frecuente en los hombres), un carcinoma lobular (se origina en los lóbulos, es mucho menos frecuente) y otros menos comunes aún como la enfermedad de Paget del pezón o cáncer mamario inflamatorio.

Generalmente tiene buen pronóstico

Algunos factores de riesgo, como la edad avanzada, la exposición al estrógeno (por ejemplo, en terapia hormonal contra el cáncer de próstata), el síndrome de Klinefelter, la enfermedad hepática, la obesidad, las enfermedades o cirugías testiculares y los antecedentes familiares aumentan significativamente la incidencia del cáncer de mama en los varones.

Sea como sea, por lo general es un cáncer con buen pronóstico, siempre y cuando no se encuentre en estadios avanzados (y especialmente no se haya producido metástasis, es decir, no se haya expandido a otras regiones del cuerpo).

La hoja de ruta suele pasar por la mastectomía (extirpación quirúrgica de la mama completa), quimioterapia, radioterapia y terapias hormonales.

Cómo detectarlo

Como sucede con las mujeres, los hombres deberían estar atentos a la aparición de cualquier signo anormal en las mamas y acudir al médico si se detecta alguno, a fin de que pueda realizar un diagnóstico correcto y lo más temprano posible.

En este sentido, sus manifestaciones más habituales son la aparición de bultos o engrosamientos en el tejido mamario, cambios en la piel que cubre la mama (hoyuelos, arrugas, descamación, enrojecimiento...), cambios externos en el pezón (descamación, hundimiento, enrojecimiento) y secreciones anormales.