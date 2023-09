Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando viajas en avión

El coche es el medio de transporte preferido en España para viajar en vacaciones, hasta el 57% de las personas que están planeando sus vacaciones optan por emplear su vehículo, tal y como recoge una encuesta realizada por Liberty Seguros. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto no es posible, no es la elección más confortable o no es del gusto del individuo. El segundo lugar de la lista lo ocupa el avión.

El avión es un medio seguro, rápido, cómodo y, en algunas ocasiones, tampoco es excesivamente caro, sobre todo cuando se encuentra alguna oferta que hace que esos días de descanso puedan ser más baratos. Este medio de transporte tiene muchas ventajas, pero también puede tener ciertos efectos sobre nuestro cuerpo que no siempre conocemos y que conviene tener en cuenta.

Qué le pasa a tu cuerpo cuando viajas en avión

Efectos que tiene volar sobre el cuerpo. Pexels

Hinchazón de piernas y pies. Pasar mucho tiempo en la misma posición puede provocar que nuestras piernas se hinchen, porque se acumula agua en ellas. En algunos casos, esto puede llegar a producir trombos o coágulos de sangre, lo que se conoce como el ‘síndrome de la clase turista’. Para evitar que esto suceda conviene estirar las piernas de vez en cuando, levantándonos si es posible, también llevar ropa cómoda y evitar prendas demasiado apretadas.

Deshidratación. Durante los vuelos perdemos gran cantidad de líquidos, la humedad relativa en la cabina suele ser menor de lo habitual, por lo que es recomendable beber agua antes, durante y después. Lo notamos en la piel, en las mucosas y los labios, además la deshidratación puede provocar estreñimiento, dolor de cabeza o irritación ocular.

Mayor riesgo de catarros. ¿Quién no se acatarraría si ponen el aire acondicionado a una temperatura tan baja? Lo cierto es que el aire del interior del avión se regenera cada poco tiempo, lo que hace que haya menos humedad, lo que hace que los virus se reproduzcan más rápidamente en este ambiente seco. El riesgo de contagio de uno de estos virus respiratorios es mayor.

Gases y estreñimiento. Es más habitual de lo que parece y se produce tanto porque con la presurización la presión disminuye y los gases intestinales se expanden, como por el tiempo que pasamos sentados, lo que ralentiza la digestión y los movimientos de los intestinos. Con la pérdida de agua que mencionábamos antes, empeoran los síntomas de estreñimiento.

Efectos de volar sobre el cuerpo. Getty Images/iStockphoto

Molestias en los oídos. Este es otro de esos efectos que casi todo el mundo conoce y que espera no tener que padecer. Los oídos se resienten, sobre todo durante los despegues, pero aún más en los aterrizajes por la diferencia de presión entre el interior y el exterior. Se suele recomendar mascar chicle para evitarlo.

Cansancio y dificultad para respirar. En algunas ocasiones pueden producirse estas situaciones, provocadas por la disminución del oxígeno durante el vuelo, algo similar a lo que sucedería al subir una montaña. También la humedad es menor, por lo que puede provocar sensación de fatiga, cansancio o incluso dolores de cabeza.

Pérdida del gusto y mal aliento. El aire seco de la cabina puede afectar a nuestras fosas nasales, lo que hace que nuestro sentido del gusto cambie. Además, durante el vuelo la producción de saliva se reduce, lo que hace que aumenten las bacterias de la boca, favoreciendo el mal aliento.

Radiación cósmica. Algunos de los efectos que produce volar son más conocidos, otros son más notables, y algunos, como este, sorprendentes. Un vuelo de unas 7 horas supondría una radiación similar a una radiografía de tórax, por suerte los expertos aseguran que para un viajero ocasional no supone ningún peligro.

