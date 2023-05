La disfunción eréctil o la incapacidad de mantener una erección lo suficientemente firme como para tener relaciones sexuales satisfactorias es tratada, entre otros, con un estimulante como la Viagra.

Siempre es recomendable empezar a tomar Viagra bajo supervisión médica, ya que puede tener efectos secundarios y puede interactuar con otros medicamentos. Además, no debe tomarse con ciertos medicamentos para el corazón y ciertas afecciones médicas, por lo que es importante consultarlo antes.

¿Cómo actúa la viagra?

"La viagra contiene el principio activo sildenafilo, que pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5)", explica el prospecto del medicamento. Este fármaco actúa dilatando los vasos sanguíneos del pene, permitiendo la afluencia de sangre cuando se está sexualmente estimulado. Insisten en que la viagra solo ayudará a conseguir una erección si se encuentra sexualmente estimulado.

Envase y píldoras de Viagra, el fármaco de Pfizer.

La ingesta de alcohol puede dificultar la capacidad para obtener una erección. Por lo tanto, para conseguir el máximo beneficio del medicamento, se aconseja no ingerir grandes cantidades de alcohol antes de tomar Viagra. Este medicamento no está pensado para mujeres, no se debe tomar más de una vez al día y contiene lactosa, por lo que conviene acudir al médico si hay una intolerancia.

En el prospecto de este fármaco vienen algunos de los efectos secundarios de la Viagra que conviene tener en cuenta antes de su consumo, así como los posibles peligros.

No hay que tomar viagra en estos casos

Si es alérgico al sildenafilo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Si está tomando unos medicamentos llamados nitratos, ya que la combinación puede dar lugar a una disminución peligrosa de su presión sanguínea.

Si está utilizando cualquiera de los medicamentos denominados dadores de óxido nítrico tales como nitrito de amilo (“poppers”), ya que la combinación puede ser peligrosa para la presión sanguínea.

Si está tomando riociguat. Este medicamento se utiliza para tratar la hipertensión arterial pulmonar (es decir, tensión alta en los pulmones) y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (es decir, tensión alta en los pulmones provocada por coágulos).

Si tiene un problema grave de corazón o hígado.

Si ha padecido recientemente un accidente isquémico cerebral o ataque al corazón, o si tiene la tensión arterial baja.

Si padece una rara enfermedad ocular hereditaria (tal como retinitis pigmentosa).

Si ha experimentado anteriormente una pérdida de la visión debido a una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica.

Efectos secundarios de la Viagra

Algunos de los efectos adversos son comunes y otros, no. Dentro de los más frecuentes se encuentran: dolor de cabeza, náuseas, enrojecimiento facial, acaloramiento, indigestión, percepción anormal del color, visión borrosa, deterioro visual, congestión nasal y mareos.

Reacción alérgica - esto ocurre con poca frecuencia (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas).

Los síntomas incluyen silbido repentino al respirar, dificultad para respirar o mareo, hinchazón de los párpados, cara, labios o garganta.

Dolores en el pecho - esto ocurre con poca frecuencia. Si aparecen durante o después de mantener relaciones sexuales: sitúese en una posición semisentada e intente relajarse. No use nitratos para tratar el dolor en el pecho.

Erecciones prolongadas y a veces dolorosas - esto ocurre raramente (puede afectar hasta 1 de cada 1.000 personas).

Si usted tiene una erección que dura más de 4 horas, debe contactar con su médico inmediatamente .

. Disminución repentina o pérdida de la visión - esto ocurre raramente.

Reacciones graves de la piel - esto ocurre raramente.

Los síntomas pueden incluir descamación grave e hinchazón de la piel, vesiculación bucal, de los genitales y alrededor de los ojos, además de fiebre.

Convulsiones o ataques - esto ocurre raramente.

Cuándo hay que acudir al médico

Hay que acudir al médico si cualquiera de los anteriores síntomas se agravan o no desaparecen.

Si se producen vómitos, erupciones cutáneas, irritación ocular, derrame ocular/ojos rojos, desvanecimiento, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, latido cardíaco irregular, disminución transitoria del flujo sanguíneo a algunas partes del cerebro, sensación de irritabilidad y disminución o pérdida repentina de la audición.

Si padece anemia falciforme (una anormalidad de los glóbulos rojos), leucemia (cáncer de las células sanguíneas), mieloma múltiple (cáncer de médula ósea).

Si padece una deformidad del pene o enfermedad de Peyronie.

Si padece problemas del corazón o problemas cardiovasculares. Su médico debe comprobar cuidadosamente si su corazón puede soportar el esfuerzo.

Si padece actualmente úlcera de estómago o problemas hemorrágicos (tales como hemofilia).

Si experimenta una disminución o pérdida repentina de la visión.

No se aconseja utilizar VIAGRA simultáneamente con ningún otro tratamiento oral o local para la disfunción eréctil.

