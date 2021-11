Diego Novoa: "Los condroprotectores no pueden prevenir la osteroartritis en perros"

Diego Novoa es veterinario y ha participado en la campaña de sensibilización de Elanco para informar, con conocimiento de causa, cómo la osteroartritis afecta a los perros. Aunque es una enfermedad que también sufren los humanos, es importante saber cómo se manifiesta y a qué señales debemos estar atentos en los perros.

La osteoartritis es una enfermedad que afecta a los humanos y también a los perros, ¿cuál es el porcentaje de perros en España que pueden estar afectados?

El porcentaje de perros que pueden sufrir osteroartritis en alguna articulación es de un 25%, es decir, 1,6 millones de perros en España.

¿Es fácil detectar y prevenir esta enfermedad en perros?

La osteroartritis es una enfermedad que no se puede prevenir. Para detectarla es fundamental la visita al veterinario para explorar al perro y realizar pruebas complementarias. Es importante que los propietarios tengan conciencia de esta enfermedad crónica y sepan identificar posibles anomalías lo antes posible.

En este sentido, con motivo del Día Mundial de Osteoartritis, Elanco ha impulsado recientemente el "Manifiesto por la mejora en el tratamiento del dolor articular en animales de compañía en todas las etapas de su vida", para sensibilizar sobre la enfermedad.

¿Cómo afecta la osteoartritis a los perros y a qué edad suele ser más probable que se manifieste?

La enfermedad se puede presentar en animales muy jóvenes, a partir de los 5-6 meses de edad. Además, se puede manifestar como una cojera, una disminución en la actividad del animal, e incluso en cambios de comportamiento.

¿Cuáles pueden ser las causas de que aparezca la osteoartritis en perros?

En los perros fundamentalmente son enfermedades del desarrollo, como las displasias de codo y cadera, y lesiones en las articulaciones. La más frecuente es la lesión del ligamento cruzado craneal de la rodilla.

¿Podrían ser los condroprotectores una forma de prevenir la enfermedad?

No, los condroprotectores no pueden prevenir la enfermedad de la osteroartritis.

Cuando se diagnostica la osteoartritis en perros, ¿qué tratamientos hay disponibles en la actualidad y cuáles son las expectativas?

El tratamiento se basa principalmente en el uso de antiinflamatorios a medio-largo plazo para bajar la inflamación y el dolor. En los casos necesarios podemos añadir fármacos para intentar disminuir el dolor crónico. También, se puede tratar con diferentes tipos de cirugías que pueden ayudar a enlentecer el proceso o, como el caso de las prótesis de cadera, solucionar el problema.

¿A qué síntomas deberían estar atentos los propietarios para que puedan buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde?

Se debe prestar atención a aquellos animales jóvenes con cojeras que no mejoran y persisten en el tiempo, o perros que pensamos que ya son mayores y por eso no quieren pasear tanto. Incluso, aquellos que ya no se levantan con tanta frecuencia para saludar cuando llegas a casa.

¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida de un perro con osteoartritis?

Pues con tratamiento para el dolor y la inflamación, con antiinflamatorios específicos principalmente. El control del peso y del ejercicio también es fundamental y que esté acompañado de un tratamiento de rehabilitación por profesionales. Con fisioterapia y rehabilitación el resultado final será mejor.