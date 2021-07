Cuándo debo hacerme un test de antígenos para que el resultado sea el correcto

Desde la semana pasada es posible adquirir un test de autodiagnóstico contra la Covid-19 en las farmacias sin necesidad de tener receta médica. Estas pruebas rápidas son capaces de detectar una potencial infección por SARS-CoV-2 en apenas 10 o 15 minutos y desde el pasado 20 de julio su venta se ha incrementado exponencialmente en todo el país.

Pero, ¿cuándo son realmente indicados? ¿En qué momento es más aconsejable un test de antígenos frente a una PCR u otra prueba diagnóstica? Como informa la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), este tipo de pruebas se utilizan para "detectar una infección activa" porque pueden identificar "la presencia de proteínas del virus".

¿Cómo se interpretan los resultados en estas pruebas?

Un resultado positivo quiere decir que "el virus está presente" y que con alta probabilidad hay una infección en curso. Para que su resultado sea correcto, se debe realizar "durante los primeros siete días desde la infección, cuando la carga viral está en su punto más álgido", añaden.

A nivel general, las muestras que se toman en los pacientes son nasofaríngeas o nasales, aunque en determinados casos también se pueden tomar muestras de la saliva. No obstante, en la saliva "la carga viral es menor que en secreciones nasofaríngeas, por lo que en caso de baja carga viral (bajo número de virus en la muestra) la sensibilidad del test es menor".

Si el resultado es negativo significa que "no se detecta la presencia del virus en la muestra y que con alta probabilidad no hay infección en curso". No obstante, "no es capaz de detectar si ya se ha superado la enfermedad".

¿Puede haber falsos negativos?

Una de las complejidades que presentan este tipo de pruebas, a pesar de su alta especificidad y sensibilidad, es que aparezcan falsos negativos en pacientes que sí tienen una infección por coronavirus.

"Esto puede ocurrir cuando la carga viral es muy baja o cuando han pasado más de siete días desde el inicio de la infección", subrayan. En todo caso, se aconseja utilizar test con un "mínimo de especificidad del 97% y sensibilidad del 90%".

¿Y cuándo se deben usar los test a la venta en farmacias?

En cuanto a los test autodiagnóstico a la venta en farmacias, se deben utilizar durante "los primeros siete días desde la infección o en los primeros cinco días desde la aparición de los síntomas" cuando hay una fuerte carga viral. No obstante, existe la posibilidad de obtener "resultados falsos positivos y falsos negativos" si se realiza la prueba sin síntomas o si la carga viral es reducida.

En el caso de que sea positivo, se experimenten o no síntomas compatibles, lo primordial es comenzar el aislamiento y contactar con el centro de salud. En este sentido, los resultados positivos de estas pruebas deben confirmarse mediante una prueba en el centro sanitario.

También es posible obtener un falso negativo porque la carga viral puede ser mínima, esto es, que el número de virus en la muestra sea muy reducido, lo que puede ocurrir al inicio o final de la infección.