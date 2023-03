¿Puede una pediatra triunfar en TikTok? El caso de Mar López Sureda da fe de que las redes sociales también son el campo de cultivo perfecto para este tipo de contenidos (más de 600.0K seguidores la avalan) y de que se puede conectar con el gran público abordando los asuntos médicos que afectan a los más pequeños de la casa con rigor científico pero lenguaje ameno.

Fruto de esta experiencia divulgativa en las redes nace ahora Las respuestas de mi pediatra (Grijalbo, 2023), una guía práctica y muy visual que todo padre va a desear tener en casa para resolver las principales dudas sobre salud infantil en cuanto a cuidados, enfermedades y urgencias de sus hijos de los 0 a los 3 años: alimentación, sueño, desarrollo, lactancia, cólicos, chupete, peso, mocos, fiebre, zapatos, piel, vacunas, caídas y golpes, botiquín… y hasta un apartado dedicado a los cuentos y juguetes para recomendables para cada etapa. De todo ello hablamos en esta entrevista exclusiva para 20Minutos.

¿Qué te motiva a llevar lo que ves en consulta a un libro?Mis seguidores me comentaban muchas veces que guardaban los post de mi canal de Instagram y que tenían tantos guardados que hasta dentro de esa carpeta no podían encontrar bien la información. Además, siempre me ha gustado escribir y era una algo que rondaba por mi mente desde hace tiempo. La idea de escribir este libro en concreto es que no veía que hubiera un libro al estilo de los que compran las mujeres cuando están embarazadas, que son útiles durante todo el embarazo y van resolviendo todas las dudas de esa etapa al estilo de ¿Qué esperar cuando estás esperando? o Ser mamá.



Yo quería eso, un libro donde estuviera todo aquello con lo que puedes tener dudas con tu hijo desde su nacimiento y es práctico porque es mi forma de comunicar: siempre pongo muchos colores, dibujos… No quería un tostón de lectura sino que fuera al grano, que fuera fácil de consultar y, sobre todo, que incluyera el qué es, qué puedo hacer en casa y si me tengo que preocupar. Además, incluye las preguntas sobre el desarrollo del niño que más me suelen hacer: cuándo camina, cuándo gatea… y las que me he hecho yo también como madre.

¿Por qué te has centrado en el periodo de 0 a 3 años? ¿Crees que en él se condensan más dudas en torno a la salud de los pequeños?En realidad quería abarcar la etapa de 0 a 14 años, que es la que suele abarcar la pediatría pero resultaba imposible porque iba a salir un libro demasiado extenso, casi una enciclopedia, y se perdía practicidad, esa sensación de que te lo puedes llevar a cualquier parte para consultar. Pensé entonces que los padres cuando más dudas tienen es hasta los 3 años de vida porque lo veo también en las consultas. Aunque es verdad que mucha información del libro no la puedes cortar a una edad concreta, por ejemplo, los exantemas. Son más frecuentes alrededor de los cinco años pero los incluí porque hay niños que también los pueden tener a los dos años porque a lo mejor tienen un hermano mayor y se lo ha pegado. O la mononucleosis infecciosa o ‘enfermedad del beso’. He puesto todos los exantemas o sarpullidos que hay en la piel, como también hablo de alimentación a partir de los dos años y del plato de Harvard que realmente abarcaría toda la infancia. Es decir, realmente hay información que serviría para siempre pero me centré más en los tres primeros años porque teníamos que acotar en algún lugar y es donde hay más dudas realmente.

Mar López Sureda Pediatra Mar López Sureda es pediatra de atención primaria en Mallorca y le encanta su trabajo. Estudió Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona y se especializó en pediatría en el Hospital Son Llàtzer en Mallorca. Tiene un máster en Pediatría de atención primaria y se sacó el examen para pediatra de la Seguridad Social. Actualmente está cursando un máster en nutrición infantil. Además de tener consulta online, la puedes encontrar en Instagram donde tiene más de 170.000 seguidores y en TikTok con más de 580.000 seguidores como @marlopez_pediatra.

Criamos más en soledad que antes, antes se compartía más la angustia de la enfermedad del niño con la familia

Con tanto acceso a internet y redes sociales, ¿se preocupan los padres de hoy más que los de antes?Criamos más en soledad que antes. Antiguamente la mayor parte de las familias vivían con alguno de los abuelos en casa, o hermanos, primos, incluso había familias que compartían edificio con otros miembros de su familia. También es verdad que proliferaban los consejos y los remedios caseros que no tenían ninguna evidencia científica, sin embargo, la gente los seguía y se quedaban más tranquilos y seguros de que el niño se iba a curar. En ningún momento se planteaban que eso quizás no era lo adecuado, pero era una manera de compartir esa angustia por el niño y de llevarlo de otra manera porque era una angustia compartida en casa.



Ahora esto no ocurre así y las familias buscan más en internet. Y es verdad que internet puede ser un poco una jungla porque puedes encontrar todo tipo de información… Yo hago, por ejemplo, un curso sobre atragantamiento y muchas veces me preguntan ‘¿a qué edad puede comer esto? o ¿cómo puedo cortar esto otro?’ Y siempre les digo: partiendo de que no hay información científica, yo considero que la forma más adecuada es esta y lo considero por esto: porque el niño ya tiene dientes o porque ya tiene tantos años de práctica… Pero realmente es una opinión de experto porque hay muchas cosas que no se saben sobre todo de nutrición, de desarrollo… Porque las dudas más normales con los niños, las más del día a día, son las que menos se han estudiado. En ocasiones realmente hay poca evidencia científica y sin embargo existen algunos blogs que parece que la tuviesen. Que hablan de darle trozos al bebé desde los seis meses utilizando el método Baby Led Weaning- que yo también explico a las familias y estoy de acuerdo con que lo hagan- pero se habla de esto como si hubiese alguna evidencia científica que lo apoye y no la hay. Simplemente están dando su opinión y esto habría que indicarlo en algún lugar: “yo considero que la forma más segura es esta”. Y puede que estén en lo cierto, pero realmente no hay evidencia y esto los padres no lo saben.

Más de la mitad de los trastornos de sueño en el niño se solucionan con horarios y rutinas

Por muchos años que pasen, la alimentación y el sueño de los niños son dos de los temas recurrentes que más preocupan a los padres. ¿Cuáles son los principales mitos y las cargas que nos echamos a la espalda por comparar constantemente lo que hacemos unos y otros? ¿Qué consejos les darías a los padres al respecto?Mitos hay muchísimos. La realidad es que por tomar leche de fórmula no va a dormir más y mejor porque hay niños que toman leche materna que duermen muchísimo desde el primer día y hay niños que toman fórmula que se despiertan constantemente. Hay muy poco que sepamos sobre sueño y niños. Sí que algunos estudios indican que despertar por la noche, aparte de por supervivencia es para asegurarse que los padres están cerca. El bebé es una cría recién nacida y busca a sus padres para estar segura que están ahí y no va a venir un depredador. Es como un instinto natural que también puede ser incluso un factor protector de muerte súbita. También se ha visto que los niños de altas capacidades suelen dormir menos horas a lo largo del día, que los niños que han nacido por cesárea programada suelen despertar más… Sabemos cosas pero no sabemos muy bien por qué ocurren aunque probablemente en los próximos años sabremos mucho más al respecto.



Lo que sí es verdad es que no es cierto que debamos dejar a los niños llorar porque aunque es posible que duerman más - porque el pequeño acaba aprendiendo que aunque llore no van a asistirle- en los estudios lo que hemos visto es que cuando el bebé llora y no van a cogerle por la noche, al dejar de llorar baja en cortisol en sangre de la madre, es decir, se relaja y ya no está estresada porque piensa que el bebé ya está bien, pero el cortisol en sangre del bebé continúa elevado aunque no llore. Es decir, el niño simplemente aprende que llorando no viene la mamá pero no aprende a que ya está seguro sino que sigue estando intranquilo.***



¿Qué consejos les daría yo? Que siempre en alimentación y sueño busquen lo que le va mejor a su familia y, en realidad, que lo hagan en cualquier tema relacionado con el niño. Está bien dormir todos juntos, está bien dormir mamá y bebé y papá o la pareja de mamá en otra habitación, está bien dormir el bebé y la pareja de mamá y mamá en otra habitación y que le avisen cuando el bebé pide toma, está bien cualquier cosa… Es verdad que durante el primer año de vida recomendamos que duerman en la misma habitación que los padres como prevención de muerte súbita. Y otra cosa que les aconsejaría es que más de la mitad de los trastornos de sueño se solucionan con horarios, rutinas… y en el libro insisto mucho en esto porque realmente no he tenido ninguna consulta de sueño en la que revisando la hora a la que se levanta el niño, a la que se va a dormir, la media de horas de sueño a su edad, las ventanas de sueño a su edad, lo que me cuentan sus padres… y ajustando un poco eso no haya mejorado. Casi todos a lo mejor se despiertan algo pero dejan de despertarse diez veces en una noche y los padres dejan de estar muy cansados.

En alimentación y sueño los padres deben buscar lo que le vaya mejor a su familia, sin comparar

También hay mucha controversia sobre si pecho o biberón, cuándo destetar…Sabemos que la leche materna tiene muchos beneficios a corto y a largo plazo entonces siempre, obviamente, vamos a intentar que esa persona consiga una lactancia materna que sea agradable para todos en casa. Pero también es verdad que hay gente que decide que quiere fórmula y si esta es su decisión en ese caso entonces les explico cómo tienen que preparar un biberón o que pueden usar el chupete desde el principio. Hay algunas familias que lo tienen claro desde el principio o porque ya es su segundo bebé y no les fue bien con el primero.



Y con el tema del destete pasa exactamente lo mismo. A veces parece que da miedo hablar del destete por si acaso das ideas de destetar pero lo importante precisamente es hablarlo porque hay muchos mitos relacionados con esto. Como, por ejemplo, que cuando destetes el bebé empezará a dormir. Lo he visto muchísimas veces en consulta y también con amigas que han destetado pensado que sus peques iban a dormir más y esto no ocurre porque hay muchas otras cosas que influyen en el sueño. Por eso, siempre digo que lo mejor es que la familia pueda compartir contigo esa inquietud o deseo de destetar y primero, hablar realmente de por qué o qué objetivo buscan porque a lo mejor simplemente están cansados de dar el pecho pero en otras ocasiones es porque han oído que o les han dicho que. Hay que tener claro que es muy difícil tomar esa decisión para una mamá. Pero cuando tú tienes claro que para ti ha llegado el momento y sientes que es un buen momento para tu hijo sin querer empiezas a ofrecer menos el pecho y el bebé empieza a tomarlo menos. Creo que tiene mucha relación con que la madre lo tenga claro o no y cuando tú no le ofreces, el niño empieza a tomar menos, al tomar menos tú también produces menos leche y al tener menos leche el bebé empieza a perder el interés. Es todo un ciclo.

Antes de hacer el destete aconsejo a las madres que se asesoren con su pediatra porque hay muchos mitos relacionados con esto

Otra de las grandes preocupaciones de los padres es el paso del biberón o pecho al alimento sólido. ¿Qué recomendaciones les das a los padres para que esta etapa sea lo más tranquila posible?Siempre les digo a las familias que tienen que valorar a su hijo en concreto porque todo depende del desarrollo del niño. Tanto si es un niño a término como un niño prematuro no podemos tratarlos a todos por igual. Ni todos pueden empezar a los seis meses con sólidos porque muchos pueden necesitar algunas semanas más para hacerlo. Siempre hay que valorar cuando debe empezar un bebé y si hay que retrasar el inicio de la alimentación pautar un suplemento de hierro. Y después, en general, en la mayor parte de los casos es una decisión de cada familia pero siempre digo que una decisión informada. Porque a veces puede hacer un curso de baby led weaning la mamá y los abuelos, el papá o la pareja de mamá no lo tienen claro o no están informados. Y con la información van a tener más claro en qué va a consistir: que van a ser trozos de alimentos blanditos adecuados a su desarrollo, que comamos en casa, que nos den seguridad para no transmitirle al bebé ansiedad… Después, la decisión es de cada familia: hay gente que opta por el puré porque les hace ilusión por los vídeos que han visto de ellos mismos de pequeños o porque les da miedo darles trozos o porque no quieren. En este caso siempre digo que antes de los nueve meses tienen que hacer la transición a sólido porque sino luego los niños pueden rechazar las texturas. Es importante que hagan la transición a tiempo. Y en cuanto a los purés nunca recomiendo que se hagan purés de 20 alimentos distintos todos trituraditos como agua. Se recomienda que tengan bastante grumo e, incluso, que se hagan chafando con el tenedor. Porque si es muy líquido no empiezan a estimular su masticación y la musculatura de alrededor de la boca se atrofia y después les cuesta mucho más masticar y tardan más en hablar.

Antes de los nueve meses tienen que hacer la transición a sólido porque sino luego los niños pueden rechazar las texturas

¿Cómo pueden leer este libro los padres?Se puede hacer de dos formas. Yo siempre digo a los padres que si tienen alguna consulta puntual pueden ir al índice alfabético del final, miro lo que me preocupa y veo si es grave o no, qué tengo que vigilar, si tengo que consultar…. O bien leer la etapa de su bebé o incluso la anterior para ver si hay alguna duda que ha quedado pendiente.

Dedicas un apartado a la prevención. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes entre los pequeños y qué es lo no debe faltar en el botiquín de casa?Lo más frecuente siempre son las heridas, la fiebre (si se puede considerar accidente), caídas, golpes, también quemaduras, intoxicaciones… ¿Y qué hay que tener siempre el en botiquín? Pues suero fisiológico para lavar heridas que también nos sirve para lavar los ojos, la nariz… gasas, esparadrapo de papel que produce menos alergias en la piel y tiritas, en función del tamaño que tengan las heridas. También un termómetro (cuando hay fiebre es importante controlar cuándo empezó, cada cuanto son los picos o si es de más de 40 aunque no es necesario mirar la fiebre constantemente), clorhexidina en spray para lavar y desinfectar las heridas, una bolsa de hielo a poder ser de frío y calor, su medicación habitual si es un niño que suele tener dermatitis, alergias… y si es verano crema de protección solar, repelente de insectos….

A pesar del aumento de infecciones respiratorias de este año la situación se normalizará cuanto antes

Este año han preocupado principalmente el aumento de los virus respiratorios. ¿Estamos ante una situación normal tras estos tres años de pandemia?Creo que se irá controlando porque de momento no tenemos que usar mascarilla generalmente salvo excepciones y lo normal es que se vaya regulando porque, al final, los niños están en la escuela y los virus son imparables. Al final acaban teniendo anticuerpos y a lo mejor estas infecciones que no pasaron hace dos años las están pasando ahora junto con las que les tocan en este momento. A esto hay que sumar que no tienen anticuerpos que a lo mejor puedan servir frente a otra infección porque a veces un virus se parece a otro o es el mismo tipo de virus pero un subtipo distinto y los anticuerpos que tiene el niño del catarro anterior le sirven para este. Piensa que todo eso no lo tienen pero poco a poco los peques irán pasando estas infecciones y se normalizará cuanto antes. De hecho, las farmacéuticas de vacunas nos dicen que ya piensan que la gripe volverá a ser cuando toca, así como la bronquilitis y demás, en sus meses habituales.

Tienes miles de seguidores en Instagram y TikTok, ¿qué han supuesto para tu profesión estas herramientas?Supone una sorpresa porque realmente no me esperaba algo así ya que surgió como información de apoyo a la consulta. A la semana de publicar mi primer post nos confinaron, entonces empecé a ayudar a los padres para asesorarles cuándo debían consultar o cuando no, la gente estaba muy angustiada y veía que necesitaban ayuda con las consultas pediátricas. Ese fue el germen que dio pie a un rápido crecimiento. ¿Y qué supone a día de hoy? Estoy muy agradecida a toda la gente que me está apoyando porque gracias a ellos he podido publicar un libro y hacer un sueño realidad y también sorprendida porque muchos seguidores me dicen que en su casa hablan de mí como si fuese uno más de su familia. Y yo la verdad también tengo esa sensación porque les contesto como si hablase con una amiga de WhatsApp que me consulta algo sobre su hijo.