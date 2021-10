Cuál es la temperatura límite para sufrir una hipotermia

Con el avance del otoño llegan las bajadas de temperaturas y volvemos a ponernos los jerséis, las sudaderas y las chaquetas. Consecuentemente, nuestra temperatura corporal desciende pero, ¿qué sucede cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce?

Esta condición es lo que oficialmente se conoce como hipotermia, una disminución de la temperatura corporal grave que ocurre cuando cae por debajo de los 35 ºC, cuando la temperatura media normal se sitúa en los 37 °C, según los especialistas de la Clínica Mayo.

¿Cuáles son los signos de alarma de la hipotermia?

La hipotermia es causada por la exposición prolongada a un clima frío o a la inmersión en agua fría y el primer signo de alerta, que supone una barrera de defensa automática de nuestro organismo, son los escalofríos.

En el momento en el que la temperatura corporal desciende más de lo debido, nuestro cuerpo comenzará a temblar, algo muy característico durante los meses de otoño e invierno. Asimismo, otros síntomas de la hipotermia, que ya implican una mayor gravedad y requieren asistencia médica urgente son:

Enrojecimiento de la piel y brillantez (sobre todo en bebés).

Balbucear al hablar.

Respirar de forma más lenta de lo normal.

Pulsaciones débiles.

Falta de coordinación.

Falta de energía.

Debilidad.

Confusión.

Somnolencia.

Pérdida del conocimiento.

¿Cuáles son sus complicaciones?

De hecho, cuando la temperatura corporal es demasiado baja puede afectar al cerebro y "hacer que la víctima no pueda pensar de forma clara ni moverse normalmente. Esto hace a la hipotermia especialmente peligrosa, ya que la persona podría no saber lo que está pasando y no podrá tomar ninguna medida", advierten desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La hipotermia también puede derivar en complicaciones más serias de salud, como la congelación de los tejidos corporales e incluso su muerte por la interrupción del flujo sanguíneo.

A nivel clínico, se considera que una persona está sufriendo hipotermia cuando su temperatura corporal se encuentra por debajo de los 35 °C, generalmente.