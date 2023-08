Diez consejos efectivos para prevenir y curar las hemorroides

Hay enfermedades que todavía son un tabú, no se suele hablar de ellas abiertamente y se opta por sufrirlas en silencio. Este es el caso de las hemorroides, lo que hace complicado conocer con exactitud la cantidad de personas afectadas, aunque se estima que en España, entre el 50% y el 80% de la población presentará esta patología a lo largo de su vida, aunque no a todos les producirá dolor.

Las hemorroides son venas hinchadas en el ano o la parte inferior del recto, y pueden ser de dos tipos: externas, cuando se forman bajo la piel alrededor del ano, o internas, estas son las que se forman dentro del recto (en el revestimiento del ano y el recto inferior). No siempre están claras las causas que las producen, aunque entre las más frecuentes destacan los problemas para evacuar, pasar largo tiempo sentados en el inodoro, diarrea crónica o estreñimiento, o por una dieta baja en fibra, pero también pueden producirse durante los embarazos, por levantar objetos pesados o por tener antecedentes familiares.

Síntomas más frecuentes de las hemorroides

Consejos para prevenir y aliviar las hemorroides. Pixabay

En general, los síntomas de las hemorroides desaparecen tras una semana con tratamientos caseros o tópicos, pero si pasado este tiempo no se han calmado las molestias, puede que sea necesario ponerse en manos de un médico o profesional del sector.

En función del tipo de hemorroide, los síntomas pueden ser diferentes, por ejemplo, en el caso de las hemorroides externas, se pueden reconocer porque producen picazón e irritación en la zona, hinchazón alrededor del ano, dolores, molestias y en algunos casos también sangrado.

Los síntomas más habituales de las hemorroides internas son un poco diferentes, porque rara vez producen molestias y, en general, no se pueden ver ni sentir. Pueden producir sangrado durante las deposiciones, que se verá en las heces, en el papel higiénico o en el inodoro (en estos casos lo mejor es acudir al médico, porque aunque lo más frecuente es que el sangrado esté causado por hemorroides, también puede ser síntoma de otras enfermedades que conviene descartar o tratar en caso de que así sea). También pueden producir prolapsos, que es cuando la hemorroide sale a través del orificio anal, produciendo dolor e irritación.

10 consejos para prevenirlas y curarlas

Consejos para prevenir y calmar las hemorroides. Freepick.

Ante cualquier dolencia, es recomendable consultar con el médico, pero en el caso de las hemorroides, esto no siempre sucede porque la gente se muestra reacia a compartirlo y ser examinado, por eso no es mala idea conocer algunos de los consejos más frecuentes que se pueden poner en práctica, tanto para prevenirlas, como para aliviar sus síntomas (aunque esto no exima de ponerse en manos expertas).

Aumentar la cantidad de fibra que se consume. La alimentación es esencial en la prevención de las hemorroides, una dieta rica en fibra puede ayudar al tránsito intestinal. ​Beber mucho líquido. La ingesta abundante de agua y otros líquidos, como caldos o sopas, puede contribuir al reblandecimiento de las heces. ​Hacer ejercicio. Pasar todo el día sentados no es bueno para evitar las hemorroides, por eso se aconseja hacer ejercicio de manera habitual, sobre todo deportes como el senderismo o la natación. Hay otros que es mejor evitar, como la equitación o el ciclismo. ​Evita pasar sentado demasiado tiempo o estar de pie largos periodos. Si el trabajo te exige estar sentado, lo mejor es levantarse cada cierto tiempo. ​No levantar objetos pesados desde el suelo o cargar grandes pesos, sobre todo si ya se han tenido o se es propenso a padecerlas, porque esto podría favorecer la aparición de las hemorroides. ​Higiene y limpieza de la zona. Es mejor enviar el papel higiénico tras la defecación, optando por limpiar la zona con agua fría o tibia, un jabón neutro y secándola con una toalla sin frotar. ​Lo mejor es hacer una sola deposición diaria, no reprimir las ganas de hacerlo, cuando sea el momento, no hay que dejar pasar la oportunidad. ​No conviene pasar demasiado tiempo sentado en el inodoro, tampoco hacer esfuerzos al defecar. ​En periodos de crisis, baños de agua tibia o fría, durante 15 minutos, varias veces al día aliviarán los síntomas como el picor o el escozor, sobre todo tras la deposición. ​Analgésicos para el dolor. Ante la presencia de dolor intenso, pueden tomarse, aunque la automedicación no debería ser una práctica habitual.

La importancia de la alimentación para las hemorroides

Consejos para evitar y calmar las hemorroides. Freepick

Ya hemos destacado que aumentar la ingesta de fibra es esencial para evitar la aparición de las hemorroides, pero también hay alimentos que empeoran los síntomas y de los que no conviene abusar, como aquellos que producen flatulencia o que son astringentes, frutas ácidas o poco maduras y productos lácteos.

Hay otros que, de hecho, es mejor directamente no incluir en la dieta, como el alcohol y las bebidas carbonatadas, o el café y el té en grandes cantidades. Es mejor evitar el picante y las salazones, los quesos fuertes y los alimentos ricos en grasas, como embutidos, también chocolate, frutos secos o marisco.

