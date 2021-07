El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando se tapas con grasa los folículos pilosos causando puntos negros, punto blancos o granos. Se trata de un trastorno que afecta con especial frecuencia a los adolescentes, aunque se puede sufrir acné a cualquier edad.

Los primeros síntomas del acné son la aparición de puntos blancos, puntos negros, nódulos, bultos debajo de la piel llenos de pus o pequeñas rojeces en la piel. Habitualmente el acné suele aparecer en la cara, los hombros, la parte superior de la espalda o el pecho.

¿Por qué aparece el acné?

El acné suele aparecer por la cara, pecho o espalda ya que son los lugares del cuerpo donde más glándulas sebáceas tenemos. Al obstruirse los folículos pilosos con la grasa, se produce el acné.

Existen factores que favorecen la producción de acné como los cambios hormonales. Durante la pubertad las glándulas sebáceas aumentan su tamaño y producen más sebo.

Ciertos medicamentos con corticoides o testosterona también puedes provocar acné, mientras que otros factores como el estrés o algunos alimentos con alto contenido de grasa pueden empeorar este trastorno de la piel si ya lo sufres.

Cómo prevenir el acné

Según la Academia Española de Dermatología advierte que los trastornos que afectan al aspecto físico pueden traer también consecuencias psicológicas ya que pueden llegar a causar baja autoestima o inseguridad.

Para prevenir la aparición de acné es fundamental la limpieza de de la piel, por lo que la Academia Española de Dermatología recomienda lavar la cara dos veces al día, hidratar la piel con productos no comedogénicos si la piel tiene tendencia grasa, no frotar la cara al secarla, no utilizar cosméticos ni protectores solares con aceites, no tocar ni explotar los granos para evitar la expansión de la infección, practicar deporte y evitar el estrés. Para controlar la producción de grasa, quienes tienen una piel con tendencia acneica, es importante evitar alimentos como las grasas o la bollería.