El 19% de los adultos tiene periodontitis, que puede provocar la pérdida de los dientes: cómo lidiar con ella

¿Te sangran las encías? ¿Las tienes inflamadas y sensibles al tacto? Si te ocurre esto, deberías acudir a un dentista para que puedas recibir un diagnóstico sobre lo que te está pasando. Tal vez tengas periodontitis, una "enfermedad oral inflamatoria crónica que destruye progresivamente el aparato de soporte dental" y que provoca la pérdida de los dientes, tal y como define el Manual MSD.

A pesar de que esta enfermedad es más frecuente en los adultos mayores, afecta a un 41% según la encuesta de Salud Oral en España 2020, un 19% de las personas adultas también sufren periodontitis. Si se trata a tiempo se puede resolver, pero en caso contrario pueden aparecer otro tipo de problemas, además de la pérdida dental que mencionamos antes.

¿Cuáles son las posibles causas de la periodontitis?

Existen varias causas que pueden provocar un mayor riesgo de periodontitis como la presencia de placa en los dientes o fumar. Sin embargo, desde Sanitas explican de que también la diabetes o diferentes tipos de cardiopatías pueden provocar que esta enfermedad aparezca. Por lo tanto, las revisiones anuales al dentista siempre deberían hacerse sin excusas y sin retrasarlas.

Lo importante, y algo en lo que los especialistas insisten, es no esperar. Ante la más mínima sospecha de que algo no va bien se debe acudir a un dentista, ya que el diagnóstico temprano es vital para que la periodontitis no suponga la pérdida de piezas dentales que luego se tendrán que reponer por un alto coste.

Síntomas de la periodontitis ¿cuáles son las señales de alarma?

Desde Sanitas apuntan que "es importante tener en cuenta que la enfermedad periodontal puede avanzar sin síntomas de dolor en muchos casos". No obstante, que no haya dolor no quiere decir que todo esté bien. El sangrado al cepillarse los dientes, la inflamación de las encías, la halitosis o incluso los cambios en la mordida son detalles que no se deben ignorar.

Otros síntomas relacionados con la periodontitis son el mal aliento, el dolor que aparece al masticar o las encías que se retraen (es decir, que se acortan haciendo que los dientes se vean mucho más). Si no se busca una solución temprana el problema se puede agravar hasta que los dientes se empiecen a mover y, finalmente, terminen cayéndose.

Principales formas de tratar este problema

La principal manera de tratar la periodontitis es realizando una limpieza. Pero, Elena Criado, odontóloga de la Clínica de Sanitas Dental, informa de que "el objetivo principal [...] es acabar con la infección y eliminar bacterias acumuladas. Sin embargo, existen diferentes niveles de gravedad de la periodontitis y, en algunas ocasiones, no es suficiente con una limpieza profunda". En estos casos, hay que actuar de otra forma.

Si la infección se ha agravado se pueden utilizar medicamentos como antibióticos. En el caso de que la situación sea extrema, la única solución será la cirugía que permitirá eliminar por completo el sarro o incluso reparar los tejidos dañados. También, puede haber que reponer las piezas dentales si estas se pierden debido a lo avanzada que pueda estar la enfermedad.

Tras resolver la periodontitis, hay que empezar con un cambio de hábitos para que la enfermedad no vuelva a aparecer. El cepillado después de cada comida y el uso del hilo dental de la manera adecuada, realizar limpiezas profesionales 1 vez al año y acudir a las revisiones es fundamental. Asimismo, hay que cuidar la dieta y evitar hábitos dañinos para los dientes como el tabaco.