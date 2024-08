Cómo lavarse los dientes de manera correcta según los dentistas: la mayoría de españoles no lo hacen

Según la Encuesta Poblacional: Salud Bucodental en España el 79% de los entrevistados afirma cepillarse los dientes al menos 2 veces al día, aun sabiendo que el cepillado debe ser el mismo número de veces que el número de ingestas diarias. Es decir, si comes, después de un tiempo prudencial, debes lavarte los dientes.

Por qué nos lavamos mal los dientes

Por lo general, nos lavamos inadecuadamente los dientes porque ni lo hacemos con la frecuencia necesaria, ni usamos una buena técnica de cepillado y tampoco utilizamos complementos después del cepillado como el enjuague bucal o la seda dental, por lo cual, a largo plazo se va acumulando placa bacteriana. Además, no llegamos bien a las muelas de atrás porque las piezas dentales están más escondidas y complica.

El higienista bucodental Cristopher García nos cuenta a 20Minutos desde la Clínica Dental Odontomax que existen diferentes formas de lavarse los dientes. Él las ha dividido en tres técnicas:

Técnica de Fones : es una técnica recomendada para niños. Consiste en frotar los dientes superiores rotando hacia abajo y los dientes inferiores rotando el cepillo hacia arriba.

: es una técnica recomendada para niños. Consiste en frotar los dientes superiores rotando hacia abajo y los dientes inferiores rotando el cepillo hacia arriba. Técnica de Bass: colocando el cepillo en un ángulo de 45º entre el diente y la encía, realizando un movimiento horizontal para arrastrar la placa dental.

colocando el cepillo en un ángulo de 45º entre el diente y la encía, realizando un movimiento horizontal para arrastrar la placa dental. Técnica de Chartes: se utiliza para limpiar la zona fronteriza entre diente y diente. Las cerdas del cepillo se colocan en el borde gingival, en un ángulo de 45º, apuntando hacia la superficie oclusal, es decir, hacia el borde del diente y ejecutar movimientos vibratorios entre esos espacios. Muy recomendada para aquellos que tienen aparatos.

Además, no se puede olvidar el cepillado de la lengua, también conocido como "cepillado lingual", con el que se consigue limpiar a base de movimientos de barrido hacia fuera la lengua, desde su mitad con las cerdas del cepillo en dirección a la garganta.

Tipo de cepillo y cerdas

Para lavarse los dientes se necesita un cepillo oral. Como ya se conoce, existen dos tipos de cepillos: el manual y el eléctrico. Este último, según el higienista bucodental, es más recomendable porque arrastra más placa, en menos tiempo que el cepillo manual y el riesgo de erosión del diente es menor.

Además, se debe atender a las distintas formas de cerdas que tienen los cepillos. Según su material, existen 4 formas de cerdas: cepillo extrasuave, suave, medio y duro, en función del usuario sobre su situación oral. Los pacientes con más sensibilidad deben recurrir al cepillo de cerdas suaves y si no sufren de sensibilidad, lo mejor sería que utilizaran un cepillo de cerdas media.

Recomendaciones para la higiene bucodental

La limpieza bucal es imprescindible y se debe realizar después de cada comida, pero en especial atención por la noche. Cepillarse antes de acostarse es una de las limpiezas más importantes que deben realizarse, ya que se debe tener en cuenta que la saliva protege a los dientes de que las bacterias actúen y, durante la noche, mientras dormimos, disminuye su producción, por lo que aumenta el riesgo de acumulación de placas y de caries. Por lo tanto, si nos lavamos los dientes antes de dormir, al menos se mantendrá la higiene en esas horas en las que las bacterias pueden dañar nuestro esmalte y fortaleza de las piezas dentales.

También es importante realizar un cambio regular de cepillo de dientes cada 3 meses o antes si las cerdas están desgastadas porque un cepillo en mal estado no limpiará adecuadamente los dientes.

Como ya hemos mencionado, cepillarse la lengua y utilizar complementos después del cepillado como hilo dental al menos una vez al día para limpiar áreas de difícil acceso y enjuagarse con colutorio bucal con flúor puede ayudar a prevenir la caries y fortalecer el esmalte dental.

Por último, evitar el tabaco y el exceso de alcohol y azúcares que pueden dañar tus dientes y encías, así como intentar de morder objetos duros ya sean envases, tapones, hielo... y siempre acudir al dentista regularmente para detectar cualquier problema a tiempo.

