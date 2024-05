Un estudio desvela cómo influye el tiempo en el ordenador en el riesgo de disfunción eréctil

Las pantallas de móviles, ordenadores y tablets tienen un protagonismo preocupante en nuestro tiempo de ocio. No es una novedad que debemos concienciarnos sobre lo que supone su uso durante horas para la salud, desde fatiga ocular a trastornos del sueño. Ahora la ciencia ha ido más allá, sumando a estas alteraciones la incapacidad de mantener relaciones sexuales satisfactorias.

El estudio lo ha llevado a cabo un equipo científico chino y acaba de publicarse en la revista Andrology, dando cuenta de unos resultados basados en el análisis de los datos de más de 200.000 participantes. Aunque en sus resultados establecen una relación causal, indican que son necesarias más investigaciones para hablar de resultados definitivos.

En la repercusión de diversos hábitos sobre la disfunción eréctil, este equipo científico ha comparado los resultados del uso del ordenador con otras formas de ocio como la televisión o la conducción, si bien en el primer caso la relación causal es especialmente relevante en términos porcentuales. Además, han logrado cuantificar cuándo el tiempo del uso del ordenador empieza a ser dañino o, en otras palabras, cómo se incrementa la probabilidad de sufrir este trastorno.

Estudios previos ya se habían ocupado de medir cómo influye el comportamiento sedentario en la disfunción eréctil. Como en la receta para una vida saludable, la falta de ejercicio físico influye en el buen estado general del organismo y, por tanto, en que no se produzcan problemas para tener y mantener una erección ni tampoco en cuanto a la disminución del deseo sexual.

La relación con hormonas y alteraciones psicológicas

Para resumir un estudio muy técnico y complejo, puede decirse que el hallazgo clave es que aumentar progresivamente el tiempo de uso del ordenador aumenta también la probabilidad de sufrir disfunción eréctil. Una aproximación consistiría en que por cada 72 minutos extra en esta actividad, esa probabilidad aumenta en más de 3,5 puntos.

Siendo una actividad igualmente sedentaria que ver la televisión sentado o acostado en el sofá o conducir durante largos períodos de tiempo, este equipo de investigación no halló entre los participantes del estudio el mismo riesgo de sufrir la citada alteración.

Como explicación científica, el estudio refiere una posible asociación de la citada actividad con unos niveles más bajos de hormona estimulante del folículo, apuntando también el papel de la disfunción endotelial y, por otro lado, la existencia de una posible alteración psicológica en el varón afectado por este trastorno.

¿Qué causa la disfunción eréctil?

La disfunción eréctil (impotencia) es la incapacidad para lograr y mantener una erección lo suficientemente firme como para tener relaciones sexuales. Se trata de un proceso, la excitación sexual masculina, mucho más complejo de lo que se puede pensar a priori, ya que involucra al cerebro, las hormonas, las emociones, los nervios, los músculos y los vasos sanguíneos. En este sentido, alteraciones emocionales como el estrés y la ansiedad son también factores decisivos que pueden explicar esta alteración.

