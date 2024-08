Cómo evitar un ataque de migrañas antes de que aparezcan

Pensar en la posibilidad de tener dolores de cabeza durante más de la mitad del mes, cada mes, se hace sin duda insoportable. Y no hablamos de un dolor pasajero y leve, sino de uno de gran intensidad que te impida desarrollar cualquier actividad diaria. Pese a que esta es la circunstancia de millones de personas en el mundo, es una de las patologías más olvidadas. En España afecta a más de cinco millones, siendo para un 70 por ciento una discapacidad grave. ¿Es posible aliviar sus efectos?

Para toda aquella persona ajena a esta enfermedad, las cifras que la acompañan resultan sin duda escalofriantes. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), entres esos cinco millones de personas afectadas más de un millón y medio sufren esta condición de forma crónica, es decir, los episodios de dolor de cabeza se repiten durante prácticamente todo el mes, cada mes y durante toda la vida.

El dolor se caracteriza por una sensación pulsante generalmente en un lado de la cabeza, a lo que hay que añadir otro tipo de malestar más allá del dolor en sí, porque suele cursar con náuseas y vómitos. La sensibilidad a la luz y el sonido es otro de los síntomas característicos, hasta el punto de que las personas afectadas se ven obligadas a aislarse e interrumpir por tanto sus actividades cotidianas.

En cuanto a perfil de afectados, la migraña no entiende de edades, pudiendo debutar en cualquier edad, y se manifiestan en cuatro etapas progresivas (pródromo, aura, ataque y pósdromo), aunque no se reproducen necesariamente en cada caso.

Si bien a día de hoy no se han hallado las causas de la migraña, voces expertas apuntan a la genética y los factores ambientales como dos de los factores más importantes. Se ha estudiado el papel de la serotonina y de otros neurotransmisores para dilucidar si activan algún mecanismo desencadenante. Las circunstancias ambientales sí pueden modificarse en cierta medida, de ahí las siguientes recomendaciones:

Evitar ruidos fuertes y luces brillantes: hay ciertas situaciones del día a día donde ambos factores están especialmente presentes y podemos evitarlos para así evitar también que se desencadene la migraña. Conducir de noche, salas de cine y clubes o lugares con ruidos fuertes implican alteraciones auditivas y/o visuales que se pueden evitar.

Vigilar la dieta: analizar si hay alimentos que desencadenen un episodio de migraña. Norma la cafeína y el alcohol no son aliados. Limitarlos o no consumirlos sería la mejor opción. Las carnes procesadas, los edulcorantes y el queso tampoco son recomendables. Al mismo tiempo es importante llevar un horario regular de comidas.

Escribir un diario de migrañas: anotar las actividades que preceden a la migraña, así como la dieta y las emociones que se experimentan en momentos previos ayuda a desentrañar el patrón de la migraña.

Analizar la influencia de los cambios hormonales: es importante en el caso de las mujeres por la influencia de la menstruación. También se ha constatado que anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal (TRH) pueden aumentar la frecuencia y gravedad de los episodios de migraña.

Realizar ejercicio de baja intensidad: acompañar una dieta saludable de este tipo de ejercicio es una buena fórmula siempre que se trate de actividades como el yoga o el taichí, que buscan además aminorar los niveles de estrés.

Prestar atención al clima: la humedad alta y las altas temperaturas, pueden estimular los episodios de migraña.

Probar técnicas de relajación: la meditación o el yoga pueden ayudar a reducir los niveles de estrés que desencadenan los episodios de migrañas.

