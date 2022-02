¿Cómo eliminar lunares y verrugas por motivos estéticos con seguridad?

"Todo el mundo tiene lunares", como afirma con contundencia la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Además, en su gran mayoría suelen aparecer antes de los 20 años, aunque esto no quiere decir que no continúen apareciendo lunares a lo largo de toda la vida, lo que puede acrecentar la necesidad de eliminar lunares y verrugas por motivos estéticos.

La AEDV nos informa de que "las verrugas se transmiten por contacto directo, necesitando una puerta de entrada que suelen ser pequeñas roturas en la piel o en las mucosas". Pero, tanto las verrugas como los lunares, en ocasiones, pueden tener un componente genético. Si en la familia hay alguien con abundantes lunares y verrugas, es probable que haya otra persona que también.

El problema estético de las verrugas y los lunares

Aunque las verrugas y lunares benignos no suponen ningún tipo de problema para la salud, es verdad que dependiendo de cómo sean o dónde se ubiquen pueden generar un problema estético que, afortunadamente, es posible resolver. No obstante, conviene tener presentes determinadas pautas para evitar provocarle lesiones a la piel por utilizar productos inadecuados.

En Internet se pueden encontrar recomendaciones sobre el uso del aceite del árbol del té para eliminar verrugas, no obstante, poco se habla de las irritaciones que este puede causar en la piel si se usa durante un periodo prolongado. No es extraño que si se aplica en una verruga en la cara, la piel se enrojezca al cabo de unos 3 días sin que esto asegure, para nada, la eliminación de la verruga.

Conviene, también, tener precaución con los productos que afirman eliminar lunares. Esto es muy peligroso, ya que no sabemos si estamos ante un lunar que puede ser maligno y nosotros lo estamos intentando eliminar con un producto que puede ser perjudicial para nuestra piel. Por lo tanto, a pesar de la necesidad de eliminar con rapidez lunares y verrugas, hay que acudir a un profesional.

Para eliminar lunares y verrugas, mejor ir a un dermatólogo

Un dermatólogo es un profesional que antes de eliminar lunares y verrugas va a analizar la piel. De esta forma, sabrá qué tipo de lesión es y si hay algo que haga sospechar de su malignidad. Esto puede ocurrir con los lunares que la AEDV advierte de que "el 46,2% de los diagnósticos en las consultas dermatológicas en España son de patología tumoral".

Después del análisis, y si todo está bien, se puede proceder a eliminar lunares y verrugas a través de distintas técnicas. Para los lunares se puede utilizar el método shaving si estos son sobreelevados. Se afeitan hasta que queden al nivel de la piel y el resultado es muy bueno. Otra forma se haría mediante la extirpación quirúrgica, que sirve para verrugas también. En estos casos, puede que quede una pequeña cicatriz que apenas será perceptible.

Otra técnica para eliminar lunares y verrugas es el láser CO2 en el que se utiliza anestesia. No se daña la piel circundante y no queda cicatriz. La crioterapia también tiene bastantes buenos resultados. Se usa nitrógeno líquido, pero hay que tener mucha precaución para que no queden marcas. Por eso, siempre se aconseja que lo haga un profesional.

Existen muchas opciones para eliminar verrugas y lunares, pero estas siempre deben hacerse en la consulta de un dermatólogo. En ningún caso conviene intentar eliminar estas lesiones en la piel en casa, ya que se puede ignorar algún problema con algún lunar maligno o dañar la piel provocando una cicatriz.