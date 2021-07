¿Cómo afecta la temperatura de los testículos a la producción de esperma?

Cuando se busca un embarazo y este no se logra, es normal que se empiecen a buscar razones y que la pareja se haga pruebas para comprobar que todo está bien. Uno de los problemas puede ser la temperatura de los testículos demasiado elevada, lo que se conoce como hipertermia. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Se puede revertir? Vamos a verlo a continuación.

¿Cuál es la temperatura normal de los testículos?

Nuestra temperatura corporal es, de media, unos 37ºC y los testículos suelen estar por debajo, dos grados menos como poco. Cuanto menor sea la temperatura, mejor, ya que los espermatozoides se producen muchísimo mejor. Por eso, cuando hay una hipertermia en los genitales, puede haber problemas para tener un hijo. En algunos casos, afortunadamente, esto tiene solución.

Hábitos que aumentan el calor en los testículos

Existen algunos hábitos de los que, a veces, no nos percatamos y que aumentan la temperatura de los testículos. Ponerse el ordenador portátil en las piernas es uno de ellos, pero también tener un trabajo sedentario y tener que estar mucho tiempo sentado. Es algo que, en ocasiones, no se puede evitar, lo sabemos.

La ropa demasiado ajustada también puede aumentar el calor en la zona genital. Hay que evitar llevar pantalones muy ceñidos o calzoncillos muy ajustados. Es cierto que se pueden utilizar, pero si se está intentando tener un hijo, es mejor evitarlos durante un tiempo para que no afecten a la producción de esperma.

Qué podemos decir del abuso de jacuzzis o saunas. Si una persona está acostumbrada a ir al gimnasio, lo hace a diario, y le encanta después de una buena sesión de entrenamiento relajarse en alguno de estos lugares, pues quizás sea mejor dejarlo para después, cuando la producción de esperma no sea algo que le preocupe demasiado, ya que puede provocarles hipertermia.

Patologías médicas que causan hipertermia

Aunque los hábitos anteriores pueden aumentar la temperatura de los testículos, hay patologías médicas que también pueden ser la razón de que esto ocurra. Una de ellas es la criptorquidia que se produce durante el desarrollo de los niños en los que los testículos no bajan por completo. Como consecuencia, en la edad adulta, sufren un incremento de temperatura.

También el varicocele es otra de las posibles causas de la hipertermia en la zona genital. No se sabe muy bien qué es lo que provoca el varicocele, sin embargo, sí se sabe lo que implica. Esta patología hace que las venas localizadas en los testículos aumenten su tamaño, por lo que la temperatura también se incrementa. Lo que causa problemas con la producción de esperma.

Los espermatozoides se regeneran

Si los problemas con la producción de esperma son alguno de los anteriores, no pasa nada. Los espermatozoides se regeneran, cada 3 meses según explican desde Reproducción Asistida ORG. No obstante, está claro que cuando hay una patología hay que ver cómo se puede resolver. El médico analizará cada caso en particular y propondrá una serie de opciones.

En ocasiones, una persona puede tener una baja producción de esperma o que la calidad de sus espermatozoides no sea la mejor por causas desconocidas. Afortunadamente, hoy en día existen distintas formas para conseguir un embarazo y que el médico que esté llevando cada caso aconsejará.