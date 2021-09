Cómo abordar una menopausia precoz

El cuerpo de la mujer, en edad fértil, se prepara cada mes para un posible embarazo, si no sucede, el recubrimiento del útero se desprende y se expulsa a través de la vagina, es la menstruación. El periodo suele comenzar alrededor de los 12 años y finaliza sobre los 50 años cuando llega la menopausia. Sin embargo, cuando este cese de la función ovárica se produce antes de los 40 años puede que estemos ante una Insuficiencia Ovárica Precoz (IOP), también llamada menopausia precoz, o fallo ovárico precoz.

La doctora María Luisa de Mingo, jefa de servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital La Luz, explica que la Insuficiencia Ovárica Precoz "supone el agotamiento temprano de la reserva de ovocitos de la mujer, al no haber ovulación, no se producen las hormonas ováricas estradiol y progesterona, la menstruación desaparece y por tanto la fertilidad".

El porcentaje de mujeres que padecen IOP es muy bajo, tan solo el 1% y las causas que lo provocan suelen ser desconocidas. No obstante, algunos trastornos genéticos están asociados a la Insuficiencia Ovárica Primaria o Precoz como el síndrome de Turner (cuando la mujer tiene un cromosoma X normal y el otro alterado) o el síndrome del cromosoma X frágil (los cromosomas X son frágiles y se rompen).

También se relaciona la IOP con las sesiones de radioterapia o de quimioterapia pélvica, que pueden dañar el material genético de las células. Algunas toxinas, como el humo de los cigarrillos o los productos químicos y los pesticidas pueden acelerar la Insuficiencia Ovárica Precoz. "Enfermedades autoinmunes endocrinológicas como la diabetes, el hipotiroidismo o la insuficiencia adrenal por citar alguna, y las no endocrinológicas como son el Crohn, la artritis reumatoide o el lupus entre otras, están presentes en un 15-30% de casos de IOP. Además, tener un antecedente familiar de primer grado con IOP, aumenta el riesgo", añade la doctora de Mingo.

Es importante consultar al médico si una mujer con menos de 40 años no ha tenido periodo menstrual durante tres o cuatro meses para determinar las causas. El especialista realizará dos analíticas separadas por al menos un mes, para ver si los niveles de estrógenos (estradiol) han disminuido y diagnosticar si se trata de una Insuficiencia Ovárica Precoz. Como consecuencia de un diagnóstico de IOP se produce la dificultad para quedar embarazada, aunque "si no existen alteraciones genéticas de base, en un 5-10% se consigue gestación espontánea porque la alteración no es permanente" puntualiza María Luisa de Mingo.

En algunos casos, el embarazo es posible hasta que se agoten los óvulos, la especialista afirma que "se puede medir la reserva ovárica a través de la hormona antimulleriana que da una idea de la cantidad de ovocitos que quedan y, por tanto, el tiempo de fertilidad, pero no informa de la calidad de dichos ovocitos".

La osteoporosis es otra secuela de la Insuficiencia Ovárica Precoz. Los estrógenos ayudan a mantener los huesos fuertes; al tener los niveles de esta hormona bajos, la mujer con IOP tiene un mayor riesgo de tener los huesos débiles y quebradizos. Además, el diagnóstico de IOP puede provocar depresión o ansiedad en algunas mujeres ante la imposibilidad de ser madres y las complicaciones que conlleva los niveles bajos de estrógenos, entre ellas enfermedades cardiovasculares