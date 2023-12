Cómo bajar los niveles de glucosa en sangre: nueve claves que te ayudarán

La mejor manera de conocer los niveles de glucosa en sangre es someternos a las pruebas que pueden proporcionar los datos concretos y de este modo saber si se encuentran dentro de los niveles saludables. Esta prueba a menudo se usa para vigilar o diagnosticar la diabetes, una enfermedad que afecta a uno de cada siete adultos en España, según datos ofrecidos por la Federación Internacional de Diabetes.

La alimentación, el ejercicio físico o el estrés son solo algunos de los factores que pueden alterar los niveles de azúcar en sangre, pero hay muchos más. El dolor y el estrés que produce puede aumentar los niveles de glucosa en sangre, también dormir poco, tomar una cantidad de agua insuficiente o saltarse el desayuno (puede alterar los niveles tras la comida o la cena). Los endulzantes artificiales o el café también pueden tener impacto sobre la glucosa, así como la hora del día.

Niveles de glucosa en sangre altos, ¿qué significa?

Los monitores continuados de glucosa permiten controlar el nivel de azúcar en sangre en todo momento. Sweet Life de Unsplash

La glucosa es un tipo de azúcar que es la principal fuente de energía para el cuerpo y se obtiene a través de los alimentos. La glucosa se libera en el torrente sanguíneo y cuando los niveles de esta se elevan, el páncreas libera insulina, que ayuda a que esta glucosa entre en las células para proporcionar la energía que necesita.

Cuando los niveles de glucosa en la sangre son demasiado elevados, hay demasiada en la sangre y no llega a las células, se conoce como hiperglucemia. Esta puede estar causada por trastornos que afecten al páncreas o las glándulas suprarrenales, o por el consumo de determinados medicamentos, pero habitualmente afecta con más frecuencia a las personas que tienen diabetes, porque el cuerpo no produce suficiente insulina. Si la hiperglucemia no se trata puede causar otros problemas de salud mayores.

Algunos de los síntomas que pueden avisarte de que los niveles de glucosa en sangre son demasiado alto son un aumento de la sed y la frecuencia del miccionado, cansancio, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, boca seca, aliento con olor frutal, entre otros. Si bien algunas personas no experimentan estos síntomas, quienes sí lo hacen tendrán que medirse los niveles de glucosa y seguir su tratamiento para la diabetes estipulado con sus médicos.

Como bajar los niveles de glucosa en sangre

Aunque la fruta es un alimento saludable, los diabéticos deben tener especial cuidado por su alto componente en azúcar. iStockphoto

Es posible que para mantener la glucosa en sangre en unos niveles adecuados sea necesario recurrir a una determinada medicación, pero también hay otras cosas que se pueden hacer para lograrlo:

Hacer ejercicio físico. No es necesario cambiar radicalmente nuestra forma de vida, pero ser más activos puede tener grandes beneficios para nuestra salud, el ejercicio ayuda a controlar el peso y también aumenta la sensibilidad a la insulina. Lo mejor es comenzar de manera gradual.

No es necesario cambiar radicalmente nuestra forma de vida, pero ser más activos puede tener grandes beneficios para nuestra salud, el ejercicio ayuda a controlar el peso y también aumenta la sensibilidad a la insulina. Lo mejor es comenzar de manera gradual. Cuida tu alimentación . Comer sano y rico siempre es una buena idea, pero en este caso además se recomienda evitar los ultraprocesados para reducir el consumo de azúcares añadidos, restringir el consumo de carbohidratos o aumentar la ingesta de fibra , con preferencia de la fibra soluble.

. Comer sano y rico siempre es una buena idea, pero en este caso además se recomienda evitar los ultraprocesados para reducir el consumo de azúcares añadidos, , con preferencia de la fibra soluble. Evita el almidón . La patata o los cereales pueden provocar picos de glucosa porque contienen amilopectina, por lo que conviene no tomarlos si tenemos el azúcar en sangre elevado.

. La patata o los cereales pueden provocar picos de glucosa porque contienen amilopectina, por lo que conviene no tomarlos si tenemos el azúcar en sangre elevado. Escoger alimentos con un índice glucémico bajo , que nos marca la respuesta del azúcar en el organismo. En la dieta no pueden faltar carnes magras, pescados, huevos, lentejas, avena…

, que nos marca la respuesta del azúcar en el organismo. En la dieta no pueden faltar carnes magras, pescados, huevos, lentejas, avena… Controla las porciones. Esto, además de reducir la ingesta de calorías, también evita los picos de glucosa. Usa platos más pequeños y come con calma.

Duerme suficiente . Es también importante que el sueño sea de calidad, los malos hábitos de descanso pueden afectar a los niveles de azúcar en sangre, puede hacer que aumente el apetito y promover el aumento de peso. La privación del sueño aumenta los niveles de cortisol.

. Es también importante que el sueño sea de calidad, los malos hábitos de descanso pueden afectar a los niveles de azúcar en sangre, puede hacer que aumente el apetito y promover el aumento de peso. La privación del sueño aumenta los niveles de cortisol. Reduce el estrés . No es bueno en ningún caso, pero además en este favorece la producción de cortisol y de glucagón, que incrementan las cifras de glucosa en sangre.

. No es bueno en ningún caso, pero además en este favorece la producción de cortisol y de glucagón, que incrementan las cifras de glucosa en sangre. Bebe suficiente agua . Esto puede ayudar a mantener los niveles de glucosa en límites saludables. Previenes la deshidratación mientras ayudas a los riñones a eliminar el exceso de azúcar en la sangre a través de la orina.

. Esto puede ayudar a mantener los niveles de glucosa en límites saludables. Previenes la deshidratación mientras ayudas a los riñones a eliminar el exceso de azúcar en la sangre a través de la orina. Incluye canela en tu vida. Hay alimentos, como este, que pueden ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre. La canela contiene metil-hidroxi-chalcona o MHCP, que mejora la respuesta celular a la insulina.

Por supuesto, siempre hay que contar con el apoyo de un profesional sanitario adecuado, que será quien mejor nos dé las pautas a seguir en estos casos.

