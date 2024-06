Candidiasis en hombres: cómo aparece la infección, síntomas y cómo tratarla

La candidiasis es producida por un hongo llamado candida albicans que habita en la flora común de boca, intestino y genitales, pudiendo afectar también a piel y mucosas. Es una infección frecuentemente diagnosticada en nuestro país, que se da más habitualmente en mujeres, lo que no excluye a los hombres de padecerla. Generalmente, la candidiasis en varones no supone un problema grave, aunque puede ser indicativo de la existencia de otra enfermedad.

Tipos de candidiasis

La diferencia más significativa entre tipologías de esta infección se cataloga entre la candidiasis cutánea y la candidiasis mucosa. La primera de ellas que afecta a la piel como su nombre indica, y se divide a su vez en dos subcategorías: Onicomicosis candidiásica, es poco frecuente y provoca una inflamación dolorosa en diferentes partes de la piel; la segunda categoría de candidiasis cutánea se denomina intertrigos candidiásicos, es la forma más frecuente y aparece en multitud de zonas corporales, como asilas, cuello y pies, la piel se enrojece y aparecen escamas y quemazón.

La candidiasis que afecta a las mucosas normalmente se da en personas con un sistema inmunológico debilitado y carente de defensas. Se manifiesta con fluidos cremosos, blancos o amarillos que pueden aparecer en los genitales, la lengua o el paladar. Entre el 20 y el 30% de este tipo de infecciones son de tipo vaginal provocando enrojecimiento y edema de los labios menores que se puede extender hacia labios mayores. Aunque con menor frecuencia esta propagación del hongo puede aparecer en los genitales masculinos.

Cómo aparece la candidiasis en hombres

La candidiasis en hombres es provocada igualmente por el hongo candida albicans, y aparece más frecuentemente en los varones circuncidados y en diabéticos. El hongo causa una infección del glande y el prepucio del pene, que inicialmente no provoca síntomas alarmantes, lo que también puede ralentizar el diagnóstico.

La candidiasis en hombres suele ser inofensiva y de fácil tratamiento, normalmente convive sin mayor dificultad en la microbiota, y puede surgir incluso cuando las condiciones son favorables, puesto que la candida albican forma parte de los microorganismos saludables en cantidades adecuadas. El varón puede contagiarse a través de una relación sexual, pero la candidiasis no es considerada como tal.

Sintomatología de la candidiasis en hombres

Es fundamental mantener unos buenos hábitos de higiene para evitar el contagio de candidiasis y otro tipo de infecciones.

El síntoma principal de la candidiasis en hombres es la inflamación del prepucio y el glande, este trastorno recibe el nombre de balanopostitis, y según estudios recientes, hasta en un 60% de los casos aparece durante la candidiasis en varones. También pueden aparecer manchas en las mismas zonas afectadas por la inflamación.

El picor, la irritación, la incomodidad al orinar y mantener relaciones sexuales son otros de los síntomas que ponen de manifiesto esta patología. Aunque como hemos mencionado, la infección por candidiasis tiene fácil curación si se diagnostica con tiempo, no hay que olvidar que su aparición puede ser indicativo de que se esté desarrollando una enfermedad de mayor gravedad en nuestro organismo.

Tratamiento de la candidiasis en hombres

Siempre que detectemos algunos de los síntomas mencionados debemos acudir al especialista lo antes posible para que nos recete los medicamentos pertinentes, y nos de indicaciones para curar la infección de la forma más efectiva.

Cuando la infección es leve suele curarse con antimicóticos tópicos, administrados generalmente en crema durante un máximo de veintiún días. En cuadros más complicados es habitual el uso de fluconazol, que puede suministrarse tanto en cápsulas como por vía intravenosa.

Por otro lado, y no menos importante, es la higiene íntima, tanto durante el tratamiento de la candidiasis, como una vez haya sanado, para evitar recaer en la infección. Es recomendable usar ropa de algodón transpirable y lavar los genitales únicamente con agua o con geles específicos libres de sustancias químicas.

