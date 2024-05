Por qué las canas no recuperan nunca su color: trucos para retrasar el envejecimiento del cabello

El aspecto del cabello es una de las principales preocupaciones a nivel estético de los españoles; por ello, son muchas las personas que se preocupan cuando les salen las primeras canas y buscan encontrar soluciones al proceso de encanecimiento.

En realidad, el cabello se vuelve blanco o gris cuando pierde la melanina, un pigmento que producen unas células llamadas melanocitos. Esto es algo que sucede de manera natural con el paso de la edad, y no es reversible. Existen factores genéticos que determinan la velocidad a la que el encanecimiento se produce en cada persona, por lo que en la mayoría de los casos el hecho de que nos salgan canas más o menos jóvenes depende enteramente de nuestra herencia.

Deficiencias nutricionales

No obstante, también se han identificado algunos factores adicionales que pueden acelerar el encanecimiento del cabello, por lo que actuar sobre ellos puede ayudar a que el proceso sea algo más lento.

Por ejemplo, indica el portal de divulgación sobre salud Healthline, ciertas deficiencias nutricionales afectan a la producción de melanina en el cabello. La más común es la falta de vitamina B-12 (más frecuente en personas veganas, por lo que quienes sigan esta dieta deben asegurarse de incluir este componente en su alimentación), pero las de folato, cobre o hierro también incrementan el riesgo de que aparezcan canas prematuramente.

Estas deficientes deben ser detectadas por un profesional sanitario para comenzar un tratamiento con cambios en la dieta o con suplementos, por lo que si estamos encaneciendo velozmente y sobre todo sufrimos otros síntomas asociados que puedan indicarnos un problema de este tipo debemos acudir a un médico.

Enfermedades subyacentes y estrés

Similarmente, el encanecimiento del cabello puede asociarse a ciertas condiciones de salud, como el vitíligo, la enfermedad tiroidea o la alopecia areata, así como a las fluctuaciones hormonales anormales. El manejo de estos trastornos podría, en teoría, ralentizar la aparición de las canas o incluso revertirla en cierto grado.

Aquí juega un papel importante el estrés: cuando se vuelve excesivo puede provocar picos en ciertas hormonas (como el cortisol) que teóricamente pueden interrumpir la producción de melanina en el cabello,.

Teniendo todo esto en cuenta, hay que señalar que, salvo que exista una deficiencia nutricional subyacente u otro problema de salud tratable, no existe ningún método completamente eficaz para frenar la aparición de las canas. En la mayoría de los casos, el encanecimiento prematuro viene determinado por nuestra herencia genética y no se puede detener.

Aún así, en algunas personas y de manera limitada, parece que hay algunas intervenciones sobre el estilo de vida que podrían ayudar a ralentizar un poco el proceso. Estas incluyen:

Manejar el estrés.

Dejar el tabaquismo, para lo cual existen métodos médicos y farmacéuticos.

Cuidar el peso corporal.

Reducir la exposición a químicos dañinos y a la contaminación.

Proteger el pelo del sol empleando sombreros o pañuelos.

Métodos para el cuidado del cabello gris

Sin olvidar pues el elevado componente genético del encanecimiento, existen diferentes opciones de tinte permanente o semipermanente. Muchas de ellas pueden causar un daño permanente o semi-permanente al cabello (si bien en principio no representan un riesgo importante para la salud), por lo que también existen opciones naturales que pueden evitar en parte ese deterioro.

Igualmente, cabe recordar que existen productos específicos para el cuidado del cabello gris. Estos pueden prevenir algunos problemas asociados a este color de pelo (como que tome un tono amarillo o se vuelva quebradizo), acentuando un rasgo estético que muchos encuentran favorecedor.

