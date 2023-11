Caldo de pollo para los resfriados: una nutricionista despeja las dudas sobre su efectividad

La llegada de los meses fríos trae muchas cosas buenas, como el cambio de armario y las prendas de abrigo o las recetas calentitas, tan típicas de la cocina de España, sin embargo, también tienen un lado más negativo y es que es la época en la que más resfriados hay. En esta época del año pasamos más tiempo en espacios cerrados, compartiendo aire y virus con otras personas, además las calefacciones resecan el ambiente, disminuyendo las mucosas de las vías respiratorias y haciendo que la protección frente a agentes externos sea menor.

Es en esta época del año cuando comenzamos a cuidar nuestros hábitos con la intención de protegernos, así como a cambiar nuestra dieta, buscando algunos alimentos que pueden ayudarnos a reforzar nuestro sistema inmune para evitar que caigamos enfermos. También es la época en la que nos resignamos a que, por mucho que pongamos de nuestra parte, hay veces que es imposible evitar la enfermedad y cuando nos resfriamos, lo único que nos queda es tomar mucho líquido, hacernos con una buena cantidad de pañuelos y disfrutar de un buen caldo de pollo, uno de esos remedios tradicionales para aliviar nuestros males, pero ¿funciona de verdad?

Caldo de pollo para los resfriados

Este es uno de los remedios tradicionales que siempre se recomiendan para sanar cuando estamos resfriados, sobre todo lo hemos escuchado aconsejado por nuestras abuelas, un buen caldo de pollo puede ser clave y no solo porque, habitualmente, se prepara con amor. Desde tiempos inmemoriales se ha utilizado como solución ante los resfriados y el nutricionista Colby Teeman ha querido recoger esta creencia en una entrevista para The Conversation.

Teeman explica que el caldo de pollo posee ciertas cualidades que suponen un beneficio en caso de enfermedad, como la calidez de la preparación, el caldo que suma líquidos o los ingredientes, se trata de una preparación con verduras ricas en vitaminas y minerales, sin embargo, es una de sus características en concreto lo que marca la diferencia, según este experto, el umami.

El umami se considera una quinta categoría de sabor, junto con el dulce, salado, ácido y amargo; es un sabor difícil de describir y desconocido para muchas personas. Umami es un concepto que se emplea para describir alimentos que son deliciosos y con un sabor pronunciado e intenso. Hay muchos alimentos que contienen umami, pero el glutamato monosódico lo es casi en su totalidad.

Este sabor sería la clave para explicar las cualidades curativas del caldo de pollo, porque el umami estimula el apetito, que en ocasiones se pierde por los procesos inflamatorios que producen los resfriados que afectan a las vías respiratorias. De este modo se evitan déficits nutricionales que agravarían la enfermedad. Otros estudios señalan que favorece la digestión de los nutrientes.

La clave para una sopa de pollo curativa

Teeman también señala en el citado medio cómo los ingredientes son esenciales a la hora de explotar las propiedades curativas de este plato, que se verán potenciados si la preparación es casera. El pollo es fuente de proteínas y los fideos aportan carbohidratos, sin embargo, no podemos olvidar las verduras, fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes.

De este modo, recomienda evitar los ultraprocesados, así como los caldos que no estén hechos en casa y escoger ingredientes como las zanahorias, el apio, ajo fresco, hierbas y especias, por lo que si no podemos evitar que sea preparado, mejor mirar la etiqueta para que tenga la mayor cantidad de beneficios para nosotros.

El nutricionista deja claro que esta sopa de pollo no es una cura, sino un complemento para ayudarnos a sentirnos mejor mientras nos curamos. Beber el líquido e inhalar sus vapores aumenta la temperatura en las vías respiratorias y disminuye la mucosidad, de hecho, según algunos estudios, lo hace mejor que el agua sola.

Resfriado común: síntomas y tratamiento

El resfriado es una enfermedad que afecta a la nariz y la garganta, normalmente es inofensivo y se puede superar en el plazo de unos siete a diez días, lo que no quiere decir que no sea molesto. En general, puede producir congestión nasal, estornudos, tos, dolores de cabeza y musculares, pérdida de apetito y dolor de garganta.

El tratamiento está pensado para aliviar los síntomas y no para curar la enfermedad, que como hemos señalado, se cura sola, por lo que además de este tipo de medicamentos (que nunca son antibióticos), se suele recomendar mucho descanso, abundantes líquidos… y un delicioso caldo de pollo.

