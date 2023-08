Así es el síndrome del Hombre Lobo: cuando el vello corporal puede llegar hasta los 25 centímetros

Según una investigación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, en España hubo 23 niños en los que apareció hipertricosis, también conocida como el síndrome del hombre lobo, tras la administración de un medicamento defectuoso en 2019.

¿Qué causa la hipertricosis congénita?

El síndrome del hombre lobo o hipertricosis congénita, es una condición médica extremadamente rara en la cual una persona desarrolla un exceso de vello en áreas del cuerpo donde normalmente no crecería tanto pelo. Esta condición puede ser localizada, afectando solo ciertas áreas, o generalizada, cubriendo gran parte del cuerpo. Sin embargo, las palmas de las manos y las plantas de los pies no se ven afectadas. El vello puede medir hasta 25 centímetros de largo. Es un problema estético que no supone ningún riesgo para la salud.

La hipertricosis congénita puede ser heredada genéticamente o ser el resultado de mutaciones genéticas espontáneas. Aunque la apariencia de vello facial grueso y extenso puede llevar a comparaciones con la figura mitológica del hombre lobo, pero no está relacionada con la transformación ficticia de los hombres lobo como aparece en nuestra cultura dentro de la literatura o del cine.

Las opciones de tratamiento para la hipertricosis incluyen la depilación con láser, la depilación eléctrica, el afeitado y otros métodos para reducir el crecimiento del vello. También es importante que las personas y las familias que padecen esta condición reciban apoyo emocional y médico, ya que puede afectar en su autoestima y bienestar psicológico.

¿Con qué se relaciona la hipertricosis?

La hipertricosis puede estar relacionada con varias condiciones médicas y síndromes. Aunque la hipertricosis en sí misma es el crecimiento excesivo de vello en áreas no usuales del cuerpo, a menudo es un síntoma que puede estar presente en diversas condiciones subyacentes, como las siguientes:

- Síndrome del ovario poliquístico (SOP): el SOP puede causar crecimiento excesivo de vello en mujeres (hirsutismo) debido al aumento de los niveles de hormonas masculinas, como la testosterona.

- Síndrome de Cushing: Es un trastorno hormonal que se caracteriza por la exposición crónica a niveles elevados de cortisol. Puede llevar al desarrollo de hirsutismo y otras características físicas distintivas, como la cara redonda y el aumento de peso en la parte superior del cuerpo.

- Síndrome de Ambras: También conocido como "hipertricosis universalis congenita", es una forma muy rara de hipertricosis que se hereda genéticamente y resulta en un crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo.

- Hipertricosis lanuginosa adquirida: Puede estar asociada con ciertos trastornos, como el cáncer, y puede desarrollarse como una respuesta a una enfermedad subyacente.

- Síndrome del hombre lobo de Rudolf: Es un término coloquial para describir una forma específica de hipertricosis. Aunque se ha debatido si este síndrome es una entidad real, es un ejemplo histórico que se usaba para referirse a casos extremos de hipertricosis.

- Condiciones genéticas: La hipertricosis también puede ser causada por mutaciones genéticas específicas que afectan el crecimiento del vello. Varios trastornos genéticos pueden estar asociados con hipertricosis en diferentes grados.

Lo más común es que se produce por trastornos hormonales que pueden causar un crecimiento inusual de vello, ya sea debido a un aumento de hormonas masculinas o a otros desequilibrios en las propias hormonas.

