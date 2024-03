Así afecta tu peso corporal al tu salud mental, según la ciencia

La obesidad es un problema de primer orden para la salud pública de países de todo el mundo, y su incidencia aumenta cada día más debido a factores como la generalización del sedentarismo o el empeoramiento de la dieta. En España, por ejemplo, afecta ya a más del 15% de los adultos.

Hay que tener en cuenta que este trastorno se asocia con un mayor riesgo de padecer un gran número de distintas patologías graves, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer. Y existen evidencias de que también podría afectar a la salud mental de las personas que la padecen.

Peso y salud mental, más ligado en las mujeres

Tal y como indica un artículo publicado en la prestigiosa revista PLOS ONE, las personas con obesidad tienen más riesgo de padecer ciertos problemas de salud mental, incluyendo trastorno depresivo y una pobre sensación de bienestar. Esto es especialmente claro en el caso de las mujeres, que están sometidas a una mayor exigencia social y cultural acerca del peso corporal.

Los autores del estudio, adscritos a la Escuela de Salud Pública de la Facultad Universitaria de Cork (Irlanda) examinaron los historiales médicos de 1.821 hombres y mujeres de entre 46 y 73 años de edad, seleccionados aleatoriamente en un centro de atención primaria.

Concretamente, atendieron a las métricas más comunes para evaluar la obesidad (el Índice de Masa Corporal o IMC y la razón altura/cintura) y la salud mental de las personas (diferentes escalas normalizadas). También tuvieron en cuenta otros factores como la glucosa en ayunas o la hemoglobina glicada (una medida que evalúa los niveles de azúcar en sangre a lo largo de cierto intervalo de tiempo).

Igualmente, los participantes completaron cuestionarios sobre su salud general y su estilo de vida, incluyendo factores como la demografía, hábitos generales o la presencia de otras enfermedades.

La asociación entre obesidad y depresión

Este método reveló que tanto el IMC como la razón altura-cintura se asociaba con un incremento en la incidencia de la depresión y con un menor bienestar general. Esta relación era mucho más significativa en el caso de las mujeres.

Estos resultados resultaron consistentes con estudios previos, que ya habían relacionado diversas medidas asociadas a la obesidad con peores pronósticos en cuanto a la salud mental de las personas.

Existen varias posibles explicaciones para este fenómeno; posiblemente, la respuesta combine varias de ellas. Por ejemplo, hay factores sociales (el peso corporal está ligado a estigmas sociales, prejuicios y discriminación que las personas sufren) o físicos (la obesidad se asocia a ciertos síntomas como dolor articular, de espalda o fibromialgia.

Aún así, también es probable que exista una relación más propiamente biológica; desde hace tiempo se sabe que la obesidad está claramente asociada a mayores niveles de ciertos marcadores inflamatorios, y de un tiempo a esta parte se viene proponiendo una posible etiología inflamatoria (o al menos una influencia de procesos inflamatorios) para la depresión.

Sea como sea, lo que es cierto es que resultados como estos subrayan la importancia que tiene el abordaje de la obesidad y el sobrepeso clínicos. Las intervenciones sobre el estilo de vida, si bien no son suficientes en todos los casos, podrían reducir el riesgo de muchas personas de padecer patologías muy severas e, incluso, problemas de salud mental.

Referencias

Caimonhe Lonergan, Seán R. Millar, Zubair Kabir. Associations between adiposity measures and depression and well-being scores: A cross-sectional analysis of middle- to older-aged adults. PLOS ONE (2024). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0299029

