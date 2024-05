Alcohol, yodo, cloro... La mejor opción para tratar las heridas abiertas

Llega la temporada estival en España y, con ello, niños y adultos emprendemos más actividades en el exterior, lo que incrementa tanto el riesgo de que suframos heridas abiertas como de que estas se infecten.

Aunque los casos más graves exigen que acudamos a buscar atención médica urgente, muchas veces estas pequeñas lesiones son tratables desde nuestras propias casas. Existen numerosos productos sin receta para tal fin, como alcohol, clorhexidina, yodinas (Betadine) o mercromina; por ello, pueden surgirnos dudas sobre cuál es la opción más indicada.

Antisépticos y riesgos para la salud

Todos estos productos son lo que llamamos antisépticos: soluciones químicas que se aplican tópicamente con el fin de prevenir o disminuir la proliferación de bacterias dañinas, virus u hongos.

En realidad, la mayoría de heridas más leves deberían poder tratarse sólo con el uso de jabón antibacteriano y agua, sin necesidad de recurrir a productos antisépticos. Cuando los usemos, tenemos que tener en cuenta que algunos pocos son potencialmente inseguros, mientras que otros (la mayoría de los que se venden como antisépticos de uso sanitario) no parecen acarrear ningún riesgo.

Concretamente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos tiene una lista con 24 productos antisépticos que son potencialmente peligrosos para la salud, pero solamente uno de ellos se vende para uso sanitario: el triclosán, un potente antibacteriano y fungicida.

Cuidado con el uso repetido

Aún así, existen evidencias de que el uso de algunos productos, especialmente excesivo o repetido, también podría resultar dañino. Por ejemplo, un estudio publicado en Cells en 2022 halló que el alcohol y la clohexidina usadas de manera repetida tenían algunos efectos citotóxicos (dañinos para las células), así como que la iodopovidona (Betadine) inhibía la migración celular. El menos dañino de los antisépticos estudiados fue el hipoclorito de sodio (lejía o cloro).

Esto significa que, a priori, estos productos podrían afectar al proceso de curación natural de las heridas abiertas. Sin embargo, es importante insistir en que en el estudio se aplicó a cultivos celulares cada 48 horas; por ello, no implican que el uso en el mundo real (sobre humanos) de estos productos, especialmente cuando no es repetido, sea dañino.

En última instancia, quizás la mejor recomendación es recordar que las heridas leves pueden tratarse sin productos antisépticos, sino tan sólo con agua y jabón antibacteriano. Cuando las lesiones sean más graves, más grandes o profundas, se aloje en ellas algún objeto externo, muestren signos de infección, provoquen sangrado que no cesa o estén causadas por animales lo mejor es consultar con un médico para recibir un tratamiento más especializado.

Referencias

FDA (2017) Q&A for Health Care Professionals: Health Care Antiseptics. Consultado online en https://www.fda.gov/drugs/information-drug-class/qa-health-care-professionals-health-care-antiseptics el 28 de mayo de 2024.

Ortega-Llamas L, Quiñones-Vico MI, García-Valdivia M, Fernández-González A, Ubago-Rodríguez A, Sanabria-de la Torre R, Arias-Santiago S. Cytotoxicity and Wound Closure Evaluation in Skin Cell Lines after Treatment with Common Antiseptics for Clinical Use. Cells (2022). DOI: 10.3390/cells11091395.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.