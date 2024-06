¿El alcohol aumenta el riesgo de cáncer de colon? Esto es lo que dice la ciencia

El cáncer de colon, también conocido como cáncer colorrectal, está relacionado con el consumo de alcohol. Esto es un factor a tener en cuenta, puesto que España es el segundo país del mundo dónde más alcohol se consume según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado en 2023. Por todos es sabido que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud en muchos sentidos, entre ellos se encuentra la probabilidad de tener un mayor riesgo de sufrir cáncer de colon.

¿Qué es el cáncer de colon?

Se trata de un tipo de cáncer cuyo origen se encuentra en el colon, la parte más grande del intestino grueso, o en el recto. Suele comenzar con la presencia de pequeñas células benignas llamadas pólipos, que con el paso del tiempo pueden llegar a desarrollar el cáncer. Este topo de células no suelen presentar síntomas, lo que convierten al cáncer de colon en una enfermedad difícil de detectar, por lo que se recomienda realizar controles rutinarios que nos ayuden a prevenir y detectar posibles anomalías con tiempo.

Originalmente el cáncer de colon se daba en adultos mayores, pero que cada vez más frecuentemente se diagnostica en gente joven, así lo indica una investigación publicada en Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Cáncer colorrectal y consumo de alcohol

Beber alcohol es un hábito nocivo que puede acarrear además de una adicción grave, diversos problemas de salud. Según un informe publicado en 'The Lancet Oncology' en el año 2020 el consumo de alcohol podría haber sido el responsable de alrededor de 7000 diagnósticos de cáncer.

Con respecto al cáncer colorrectal, un estudio publicado en el National Library of Medicine en el que participaron 49.095 personas, analizó la relación entre el consumo de alcohol y la aparición de este tipo de cáncer. Los resultados desvelaron que aquellas personas que consumían alcohol de forma habitual y perdían el control sobre la ingesta del mismo, tenían hasta un 63% más de probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal en comparación con aquellas que no. La investigación concluyó que a medida que aumentaba el trastorno por consumo de alcohol el riesgo de desarrollar el cáncer era significativamente mayor.

Hombre alcohólico deprimido. Freepik

El alcohol es uno de los mayores factores de riesgo en este sentido debido a que, el etanol, parte de los componentes de las bebidas alcohólicas, se descompone en el tracto gastrointestinal llegando a generar sustancias tóxicas que actúan sobre el colon y el recto, dañando el ADN de forma incontrolada y pudiendo llegar a generar un tumor.

Cáncer colorrectal precoz

El cáncer colorrectal precoz es aquel que se desarrolla a edades muy tempranas. Un estudio realizado en 2023 por investigadores coreanos, en el que participaron casi seis millones de personas jóvenes de Corea del Sur, determinó que las personas que bebían alcohol de forma ocasional tenían hasta un 9% de probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal precoz; en cambio, aquellos que consumían alcohol a diario tenían hasta un 25% más de probabilidades de desarrollar esta enfermedad.

Beber alcohol perjudica la salud

Nuestra cultura tiene muy interiorizado el consumo de alcohol, está bastante normalizado beber vino o cerveza con las comidas, e incluso tomar copas de vez en cuando. Las investigaciones que ponen el punto de mira sobre esta sustancia nociva aseguran que cualquier tipo de cantidad de alcohol consumida es perjudicial para la salud.

Cómo afecte el alcohol a nuestro cuerpo dependerá de diversos factores individuales como el género, el peso o el tipo de actividades que desarrollemos en nuestro día a día.

Como hemos apuntado, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de sufrir diferentes tipos de cáncer, como el de colon, mama e hígado, entre otros. Por otro lado, el alcohol contiene un gran número de calorías que además de hacernos aumentar de peso, puede derivar en problemas digestivos graves. El consumo regular de alcohol supone un elevado riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares que pueden llegar a causar la muerte.

Referencias

The Lancet Oncology (2024) Intellectual and developmental disabilities—an under-recognised driver of cancer mortality https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(24)00146-3/

Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Estadísticas Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España (2023) https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2023OEDA-ESTADISTICAS.pdf

Yu Ru Kou (2020) Risk of colorectal cancer in patients with alcoholism: A nationwide, population-based nested case-control study https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7217430/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter