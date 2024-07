Adiós a la juventud: El 'olor a gente mayor' existe, comienza a los 30 y no se puede evitar

Si hay un olor corporal usual, ese es de las personas mayores. La casa, la ropa, todo parece estar impregnado por ese 'olor a gente mayor' u 'olor a anciano'. Que tengan un denominador común, hace pensar que no es casualidad, pero pocas veces nos hemos preguntado a qué se debe. Pues bien, la comunidad científica ha confirmado que existe, que no se puede evitar y que aparece antes de lo que creemos: a partir de los 30 años. Todo tiene una explicación química y tiene que ver con la molécula 2-nonenal.

¿Qué es la molécula 2-nonenal y cómo se forma?



Anciana huele una flor. Getty Images

El 2-nonenal es una molécula orgánica que se origina a partir de la descomposición de ciertos ácidos grasos insaturados presentes en la piel. A medida que envejecemos, la producción de estos ácidos grasos aumenta, y junto con ellos, también lo hace el 2-nonenal. Esta sustancia es conocida por su olor penetrante y a menudo descrito como un aroma grasiento y herbáceo.

Aunque asociemos este tipo de olor a la casa de los abuelos y a la gente mayor en general, los médicos aseguran que este aroma comienza a partir de los 30 años. Esto es a consecuencia de los cambios hormonales y metabólicos que van sucediendo en el organismo. Además, otros factores como la dieta, la higiene personal y el estilo de vida puede llegar a influir. No obstante, este es un olor natural del que los seres humanos no se pueden librar.

La molécula 2-nonenal produce un potente olor capaz de adherirse a la ropa y otros tejidos, y suele permanecer en el ambiente durante largos períodos de tiempo, lo que explica el aroma que se crea en los hogares donde conviven ancianos.

No se puede evitar y no es una cuestión de higiene

El olor no es cuestión de higiene, aunque la ducha puede ser un método de control PIXABAY

Más allá de decir "adiós a la juventud", la aparición de esta olor puede tener un impacto significativo en las personas. Según algunos estudios bioquímicos, estos aromas potentes que emanan del cuerpo y que se pueden llegar a considerar malolientes inducen a respuestas de estrés y cambios de humor. Sin embargo, es más recomendable y justo aceptar que es un olor natural imposible de evitar, pero sí controlar.

Aunque la aparición de la molécula 2-nonenal no se pueda evitar con la higiene, sí que esta puede ayudar a enmascarar el olor. Lo haremos de forma general, limpiando a su vez las bacterias que cada día sí que generan olor corporal por falta de limpieza. Mantener la higiene diaria, así como usar productos como lociones y desodorantes que neutralicen el olor puede ser una solución preventiva.

Además, adoptar hábitos de vida saludable podría ayudar también a controlar la actividad de la molécula 2-nonenal. Según la doctora Ena Mondragón, a partir de los 30 años va disminuyendo la capacidad antioxidante natural, por lo que seguir una dieta equilibrada rica en antioxidantes, junto con una buena rutina de cuidado de la piel, puede reducir la cantidad de ácidos grasos insaturados que se origina en la dermis.

