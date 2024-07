Adiós al ejercicio por las mañanas: esta es la mejor hora para bajar la tensión y reducir el azúcar

A estas alturas nadie duda de que el ejercicio físico es un ingrediente fundamental para disfrutar de una vida saludable. El sedentarismo es, por el contrario, un factor que incide en el incremento del peso corporal y con él aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o diabetes. El nivel de azúcar en sangre es precisamente uno de los factores analizados en un estudio reciente que señala el beneficio del ejercicio por la tarde. ¿Adiós al running mañanero?

Un equipo científico español ha concluido en un reciente estudio publicado en la revista científica Obesity que las horas del día son más determinantes de lo que podemos pensar para hacer ejercicio físico. En concreto, han seleccionado a pacientes con una característica determinada: personas adultas sedentarias y con sobrepeso/obesidad y alteraciones metabólicas, y los resultados son concluyentes.

Con datos de referencia del proyecto Extreme, un ensayo controlado aleatorio multicéntrico realizado en Granada y Pamplona, se han analizado las respuestas de 186 personas con una edad promedio de 47 años y con las características patológicas ya señaladas.

El objetivo del estudio era calibrar si modificar el estilo de vida mediante la práctica de una actividad física de moderada a intensa tenía repercusión en el control glucémico de estos pacientes. ¿El momento concreto del día de la actividad, es decir, la hora, puede tener alguna importancia? He aquí la duda de este equipo científico.

Los beneficios del ejercicio de tarde

Las personas participantes en el citado estudio fueron seleccionadas porque padecían alteraciones de la regulación de la glucosa. Estudios anteriores ya habían certificado que en esta regulación el ejercicio físico tiene un papel relevante si se comparaban los datos de pacientes activos con los de pacientes sedentarios.

De esta forma, participantes que realizaron más del 50 por ciento de la actividad física propuesta con niveles moderados y/o intensos experimentaron unas mayores caídas de niveles de glucosa en sangre. Pero el dato novedoso es que esto se observó especialmente en aquellas personas que habían realizado la actividad física entre las seis de la tarde y la media noche.

El efecto que ha constatado este equipo científico es relevante porque esa asociación de ejercicio y disminución de azúcar fue además duradera, no solo puntual. El sistema de análisis contempló tanto el uso de acelerómetros para controlar los movimientos como un monitoreo continuo de la glucosa durante dos semanas.

El proceso que se ha estudiado se denomina homeostasis de la glucosa: el control de la glucemia que hace que el cuerpo mantenga los niveles de la misma dentro de unos márgenes estrechos. Para los científicos el hallazgo supone un enfoque novedoso de cara a pautas saludables para mejorar la salud metabólica de pacientes con sobrepeso y/o obesidad de cara a controlar así el alto riesgo que poseen de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Referencias

Clavero-Jimeno, A., Dote-Montero, M., H. Migueles, J. et al. (2024). Impact of lifestyle moderate-to-vigorous physical activity timing on glycemic control in sedentary adults with overweight/obesity and metabolic impairments. Obesity. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/oby.24063

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.