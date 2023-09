Mantener un peso estable: la clave para que las mujeres lleguen a vivir 90 o 100 años

Cuidar la alimentación, hacer ejercicio físico, descansar lo suficiente, socializar, evitar el estrés… son solo algunos de los hábitos que conviene tener si queremos vivir más y también tener una mejor calidad de vida. En España, según datos del INE, las mujeres viven de media unos 85 años, que no está nada mal, sin embargo, un estudio parece haber dado con otro factor para vivir más allá de los 90: mantener un peso estable.

Esta es la conclusión a la que parece haber llegado los Investigadores de la Facultad de Salud Pública Herbert Wertheim de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos), tras realizar un estudio entre más de 54.000 mujeres para conocer la relación entre los cambios de peso en las etapas posteriores de la vida y una mayor o menor longevidad.

Mantener un peso estable puede ser la solución

Mantener un peso estable, clave para vivir 100 años. Nicolas Hansen

Publicado en la revista Journal of Gerontology, este estudio llegó a la conclusión de que hay más probabilidades de alcanzar o superar los 90 años si las mujeres mantienen un peso estable pasados los 60 años. Más de la mitad de las participantes alcanzaron o superaron los 90 años, evidenciando que quienes perdieron al menos un 5% de su peso tenían menos probabilidades de alcanzar esta edad que quienes mantuvieron su peso estable.

"Por ejemplo, las mujeres que perdieron peso involuntariamente tenían un 51% menos de probabilidades de sobrevivir hasta los 90 años. Sin embargo, ganar un 5% o más de peso, en comparación con un peso estable, no se asoció con una longevidad excepcional", explicaron los investigadores, utilizando una expresión que se usa para referirse a quienes llegan a los 90, 95 y 100 años.

Aladdin H. Shadyab, primer autor del estudio y profesor asociado de la Escuela Herbert Wertheim de Salud Pública y Ciencias de la Longevidad Humana de UC San Diego, considera que este los resultados de su estudio "apoyan el peso estable como objetivo para la longevidad en las mujeres mayores".

Recuerda también que "Si las mujeres que envejecen pierden peso cuando no están intentando perder peso, esto podría ser una señal de advertencia de mala salud y un predictor de una menor longevidad". Además, los investigadores señalan que es importante seguir los consejos médicos si recomiendan una pérdida de peso moderada para mejorar la salud.

Cambios en el cuerpo por la edad

Mantener un peso estable, clave para vivir 100 años. Freepik

A lo largo de los años, el cuerpo va cambiando, algunos de estos cambios son inevitables, pero otros podemos controlarlos modificando nuestro estilo de vida. Por ejemplo, con el tiempo tendemos a perder estatura, un centímetro de media cada 10 años y más a partir de los 70 años; manteniendo una vida activa, realizando ejercicio físico, podemos hacer que esto suceda más despacio.

Los cambios de peso son también frecuentes, aunque en este caso son diferentes en hombres y en mujeres. Mientras que en el caso de los varones se tiende a aumentar el peso hasta los 55 años y después tiende a bajar, en el caso de las mujeres el aumento se produce hasta los 65 años, para después tender a bajar también.

La pérdida de peso en la edad adulta suele estar relacionado con la sustitución del tejido muscular por tejido graso (la grasa pesa menos que el músculo). En este caso también podemos poner de nuestra parte, cuidando nuestra alimentación y permaneciendo activos, haciendo ejercicio físico de forma regular. También reduciendo el consumo de sustancias como tabaco y alcohol.

Referencias

Shadyab, A. H., Manson, J. E., Allison, M., Laddu, D., Wassertheil-Smoller, S., Van Horn, L., Wild, R. A., Banack, H. R., Tabung, F. K., Haring, B., Sun, Y., LeBlanc, E. S., Wactawski-Wende, J., LeBoff, M. S., Naughton, M. J., Luo, J., Schnatz, P. F., Natale, G., Ostfeld, R. J., & LaCroix, A. Z. (2023). Association of Later-Life weight Changes with Survival to ages 90, 95, and 100: the Women’s Health Initiative. The Journals of Gerontology. https://doi.org/10.1093/gerona/glad177

Cambios en la figura corporal con la edad: MedlinePlus Enciclopedia Médica. (s. f.). https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003998.htm#:~:text=La%20p%C3%A9rdida%20de%20peso%20en,lo%20largo%20de%20su%20vida.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.