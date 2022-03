El aloe vera es una planta considerada milagrosa en muchas culturas por sus múltiples beneficios para la salud. Desde hace siglos, ha sido cultivada en todo el planeta y utilizada para el cuidado de la piel, las uñas, el cabello, así como para tratar problemas del tracto digestivo. El gel de aloe vera es la base para muchos tratamientos de belleza ya que cuenta con más de 200 compuestos activos y tiene un gran poder calmante y regenerador. Su uso atenúa las arrugas, restaura el colágeno y contrarresta la sequedad de la dermis, entre otras propiedades. Así que, no es de extrañar que se haya convertido en imprescindible en cualquier neceser.

Sin embargo, la gran cantidad de presentaciones de este producto que hay en el mercado pueden llevarnos a confusión. Existen infinidad de geles que anuncian en la etiqueta su contenido en aloe vera, aunque no todos son iguales. Si buscamos resultados debemos elegir un gel que contenga la mayor cantidad de aloe posible, y si es el 100%, mejor. Además es importante conocer cómo se ha cultivado la planta y evitar que el producto lleve compuestos químicos desagradables que no permiten aprovechar todas las propiedades de la planta. En 20deCompras no ahorramos esfuerzos para brindarte los productos mejor valorados por los usuarios. Por eso destacamos este gel de aloe de Seven Minerals con más de 40.000 comentarios, que se ha alzado como número uno en ventas de Amazon. Además, ahora cuenta con una rebaja del 40% y ahorrarás casi 10 euros si aprovechas esta oferta por tiempo limitado.

Gel de aloe vera Seven Minerals. Amazon

Razones de su éxito

La diferencia entre este gel de aloe vera y otros que podemos encontrar en el mercado está en sus ingredientes. El extracto de la planta que contiene está hecho a partir de hojas recién cortadas convirtiéndolo en uno de los más puros del mercado. Su alto contenido en aloe recomienda que antes de utilizarlo en el rostro pruebes el gel en una pequeña zona del cuerpo para comprobar que no se produce ninguna reacción alérgica.

Junto con el aloe vera puro, Seven Minerals incluye en el gel extracto 100% natural de algas para conseguir una textura algo más espesa evitando espesantes químicos. Esta combinación deja la piel suave y sedosa sin residuos pegajosos.

Además, junto al envase, se incluye una guía de uso con más de 30 formas distintas de utilizar el gel de aloe: desde la elaboración de toallitas de bebé caseras, a consejos para eliminar la caspa o domar el cabello encrespado. Cuando lo pruebes ya no podrás pasar sin él.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.