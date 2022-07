Margarita del Val revela cuándo será el mejor momento para ponerse la cuarta dosis de la vacuna

La investigadora del CSIC Margarita del Val se ha referido esta semana a las vacunas contra el coronavirus, y a la necesidad de ir mejorando y actualizándolas para que sean más efectivas frente a la Covid. Asimismo, ha señalado que "todavía no hay signos de que las vacunas estén fallando en la protección" de la enfermedad grave y de la mortalidad, y ha desvelado en qué momento debería inocularse la cuarta dosis.

"Lo mejor es que, si hiciera falta, se hiciera justo antes del otoño invierno porque es el momento de mayor riesgo", ha apuntado Del Val.

La viróloga ha participado esta semana en la en la XXI Escuela de Biología Molecular 'Eladio Viñuela-Margarita Salas' la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde tanto ella como el investigador Luis Enjuanes, director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), se han posicionado a favor de seguir adoptando medidas frente al coronavirus, así como seguir "actualizando" las vacunas, ya que el virus "va a mantenerse mucho tiempo".

Según Enjuanes, "se ha abierto la mano demasiado aprisa", y ha considerado que no había "ninguna necesidad" de que se levantaran las restricciones "con la violencia" con la que, a su juicio, se ha hecho, permitiendo actos públicos, conciertos o partidos de fútbol masivos y sin obligación de mascarillas.

No obstante, Enjuanes ha reconocido que esa forma de actuar tiene como "ventaja" que las personas se están inmunizando de forma natural (a través del contagio), ha recordado que "hay a mucha gente a la que le está afectando" la enfermedad.

El virólogo cree que va a seguir habiendo sucesivas olas de Covid y ha señalado que lo que hay que intentar es que estas vayan teniendo "menos altura", para lo que es preciso que "la gente esté vacunada de una forma más completa y actualizada" contra las variantes nuevas y que el efecto del virus vaya siendo cada vez menor.

Por su parte, Del Val ha considerado que "en paralelo" a haberse ido quitando restricciones, se tendría que haber implantado otras medidas dirigidas, sobre todo, a proteger a los más vulnerables.

Entre ellas, cree que se debería potenciar más el tratamiento con antivirales a personas con un alto riesgo, a las que no les prenda la vacuna, no estén vacunados o sean muy mayores. A su juicio, estos tratamientos se van aplicando, pero "despacio".

"Faltan todavía mejores vacunas"

Ambos virólogos han defendido, además, la necesidad de ir mejorando y actualizando las vacunas contra el coronavirus. Y es que considera que aunque las vacunas RNA se lograron muy rápido y han funcionado bien, cree que "todavía faltan mejores", que sean bivalentes (esto es, que diseñada para atajar no solo la variante ómicron sino también la anterior) y que no solo protejan a las personas de una enfermedad grave o de la muerte, sino que sean "esterilizantes", es decir, que aquellos que la tengan administrada no se infecten.

En este sentido, Del Val ha destacado que la vacuna que está desarrollando el equipo que lidera Luis Enjuanes tiene esa vocación de ser esterilizante. "Sería muy importante porque no solo protegería a las personas, sino a la sociedad. Si estuviésemos todos vacunados con esas vacunas hace un año la situación sería mucho más normal de lo que es ahora", ha afirmado la viróloga.

Enjuanes ha explicado que el desarrollo de esta vacuna "de nueva generación" va "bien", es "prometedora" y se está "trabajando a toda máquina", pero se avanza "lento" y no se aventura a dar plazos.

Según ha explicado, se está en una fase de mejora de los resultados y de adaptar el proceso de producción a la normativa exigible para todo aquello que se administra. Además, aún falta la experimentación en monos antes de los ensayos clínicos en humanos.

También Del Val se ha felicitado del trabajo que está realizando Hypra para desarrollar su vacuna. "Yo veo fantástico que haya una vacuna dirigida a las personas que salga de una empresa española. Era algo que teníamos que hacer, que era necesario", ha dicho la viróloga.

Aunque se "alegraría mucho si tirara para adelante", Del Val es prudente. "Hasta que no la veamos aprobada, no vamos a cantar victoria porque pueden ocurrir muchas cosas", ha aseverado.

Más avanzada tiene la Agencia Europea del Medicamento la evaluación de la nueva vacuna bivalente de Moderna, que podría estar lista para el otoño, que es precisamente que para Del Val es la época en la que se debería de comenzar a administrar la cuarta dosis, pero en ningún caso ahora.