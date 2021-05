Del Val advierte que los mayores son ahora los "jóvenes asintomáticos" que pueden contagiar la covid "sin saberlo"

La viróloga e inmunóloga del CSIC Margarita del Val advirtió este domingo que la población española de mayor edad, ampliamente vacunada -el 94,8% de los mayores de 60 años tiene ya una dosis y el 58,3%, la pauta completa-, se pueden convertir en "jóvenes asintomáticos sin saberlo", por lo que pidió seguir manteniendo "las mismas medidas que todo el mundo" puesto que pueden seguir contagiándose y convertirse ellos en los transmisores de la covid-19 a sus nietos y familiares de menor edad.

Así lo explicó este domingo por la noche en el programa El Objetivo de La Sexta, centrado en analizar el futuro de la pandemia del nuevo coronavirus. Preguntada por si los más mayores podían ya abrazar a sus nietos y nietas con tranquilidad, la mediática experta del CSIC afirmó que "depende". Por un lado, si los mayores se contagian de la covid-19 por contacto con los más pequeños de la familia, "probablemente ya no van a desarrollar una enfermedad grave" gracias al efecto de las vacunas.

Sin embargo, Del Val pidió tener en cuenta también que tras estos encuentros entre abuelo y nietos el virus puede llegar a las residencias, donde "llega a todos sitios para cuando se detecta".

A la pregunta de "¿cuánto contagian ellos a sus nietos?", Margarita del Val señaló que "a lo mejor sí que les contagian. Justo lo contrario, pues la vacuna de alguna manera está rejuveneciendo a estas personas y les está convirtiendo en jóvenes asintomáticos sin saberlo. Es difícil saber cuánto se infectan y cuánto contagian, porque si se infectan a niveles muy bajos, quizá bajan el umbral de contagiar. Tienen que seguir las mismas medidas que todas las personas porque la mayoría de las personas que se contagian no saben de dónde se contagian. Recomiendo hacer muchas actividades al aire libre, de naturaleza, vacaciones con poca gente, limitaciones y cautela".

La viróloga subrayó que las vacunas contra la covid-19 son "las más seguras de la historia" porque están sometidas a "una vigilancia tremenda", pues "es la primera vez que se ha vacunado de forma sincrónica a tantísima gente en el mundo y con tantos expertos vigilando efectos adversos".

En un momento en el que los trabajadores esenciales menores de 60 años vacunados con la primera dosis de AstraZeneca comienzan a recibir el segundo pinchazo y la mayoría elige repetir pauta a pesar de que el Ministerio recomienda la administración de Pfizer ante el riesgo muy bajo de desarrollar trombos con un nivel bajo de plaquetas, la inmunóloga apuntó que ella recibió la primera dosis de la vacuna de Oxford y que repetirá cuando le toque el segundo pinchazo.

"Los datos de seguridad vienen por los grandes números. La EMA tiene todos los datos y recomienda la segunda dosis de AstraZeneca. Quien tiene los datos sobre la segunda dosis es Reino Unido y se ve que la incidencia de estos raros trombos los sufren menos de uno por cada 100.000 habitantes, y con la segunda dosis es cinco veces inferior a la primera dosis", refirió.

Con todo, Del Val recordó que el "riesgo cero no existe con ningún medicamento, con ninguna vacuna ni con ninguna actividad que hagamos. El riesgo es mucho mayor con la covid".

"El impacto de las vacunas se empezó a ver primero en las primeras poblaciones que se vacunaron. Se empezó con las residencias, que ahora son una balsa de aceite. Se siguen infectando pero no tienen síntomas, pueden transmitirlo, pero lo que queremos evitar es que haya sufrimientos, ingresos y estancias largas en las UCI", agregó, al tiempo que aseveró que se ha reducido siete veces el número de ingresos en el tramo de 80 años "y también se está empezando a ver en el tramo de mayores de 60 años".

Por otro lado, Margarita del Val reivindicó que "los aplausos a los sanitarios están muy bien, pero en ciencia no se está invirtiendo más, está en un estado muy precario y eso no se ha recuperado todavía en los Presupuestos". La viróloga advirtió de que "este año la subida es muy modesta en los Presupuestos. Si no hay más financiación de forma habitual, vamos a seguir en un estado muy precario", alertó al mismo tiempo que reclamó un "Pacto de Estado en el que todos los partidos se comprometan a financiar de una manera sostenida a la Ciencia para que no dependa de los Presupuestos Generales del Estado, porque eso nos coarta la capacidad de investigar".